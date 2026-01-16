*14:30JST ミガロホールディングス---アヴァント・オムニサイエンス・シービーラボを統合

ミガロホールディングス＜5535＞は5日、グループ会社であるアヴァント、オムニサイエンス、シービーラボのクラウドインテグレーション事業及びシステム開発・プロジェクトマネージメント事業の一部を2026年1月1日に統合したと発表した。

ミガロHDは、近年、デジタルインテグレーション事業(AIやクラウドなどデジタル技術を活用して顧客に新たな価値を提供する事業)、顔認証IDプラットフォーム事業を主軸とするDX推進事業の成長に注力しており、毎年30％を超える成長を実現してきた。DX推進事業では、2029年3月期の売上高100億円を目指している。今回、今後のIT・AI・DX市場の急速な進化を踏まえ、3社の持つ強みを融合させ、より高い付加価値を創出しすること、ミガロHDの企業価値向上に寄与することを目的に統合を実施することとした。統合は、アヴァントを基幹として実施し、アヴァントを存続会社、オムニサイエンスを消滅会社とする吸収合併、アヴァントを承継会社、シービーラボを分割会社とする吸収分割にて行い、ともに2026年1月1日を効力発生日として実施した。《NH》