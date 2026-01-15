関連記事
東証業種別ランキング：銀行業が上昇率トップ
銀行業が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、鉄鋼、卸売業、非鉄金属なども上昇。一方、情報・通信業が下落率トップ。そのほか精密機器、陸運業、電力・ガス業、空運業なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 銀行業 ／ 596.68 ／ 2.02
2. 輸送用機器 ／ 5,599.02 ／ 1.90
3. 鉄鋼 ／ 855.04 ／ 1.89
4. 卸売業 ／ 5,657.24 ／ 1.79
5. 非鉄金属 ／ 3,842.5 ／ 1.46
6. その他製品 ／ 6,711.47 ／ 1.32
7. 証券業 ／ 955.34 ／ 1.22
8. サービス業 ／ 3,352.05 ／ 1.19
9. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,655.91 ／ 1.12
10. 化学工業 ／ 2,776.35 ／ 1.07
11. ガラス・土石製品 ／ 1,911.28 ／ 1.01
12. 機械 ／ 4,804.96 ／ 0.94
13. 水産・農林業 ／ 722.49 ／ 0.87
14. パルプ・紙 ／ 659.47 ／ 0.84
15. その他金融業 ／ 1,346.23 ／ 0.77
16. 鉱業 ／ 996.64 ／ 0.51
17. 食料品 ／ 2,499.38 ／ 0.46
18. 建設業 ／ 2,965.05 ／ 0.45
19. 小売業 ／ 2,327.69 ／ 0.44
20. 繊維業 ／ 918.89 ／ 0.42
21. ゴム製品 ／ 5,717.89 ／ 0.36
22. 保険業 ／ 3,252.13 ／ 0.31
23. 金属製品 ／ 1,747.83 ／ 0.31
24. 医薬品 ／ 4,062.55 ／ 0.19
25. 不動産業 ／ 2,793.98 ／ 0.14
26. 電気機器 ／ 6,804.12 ／ 0.00
27. 海運業 ／ 1,897.48 ／ -0.16
28. 石油・石炭製品 ／ 2,705.16 ／ -0.18
29. 空運業 ／ 244.71 ／ -0.18
30. 電力・ガス業 ／ 688.64 ／ -0.34
31. 陸運業 ／ 2,351.44 ／ -0.61
32. 精密機器 ／ 13,606.19 ／ -1.18
33. 情報・通信業 ／ 7,475.79 ／ -1.31《CS》
