*15:45JST 日経平均は反落、連日の過熱感により調整

14日の米国株式市場は続落。ハイテク株や銀行株が売られたことが指数の重荷となり、特にナスダックはハイテク中心の下落が顕著で主要3指数を主導する形で低迷し、銀行株では複数の大手決算が嫌気された。また、地政学リスクの高まりやFRB政策を巡る不透明感がリスク回避姿勢を強めた。債券利回りは低下傾向で推移し、商品市場では金銀相場が上昇する場面もみられた。こうした流れを受けて米国市場は主要3指数が揃って下落しているとの見方が広がった。米株式市場の動向を横目に、15日の日経平均は反落して取引を開始した。寄付き後は前日の米国の地政学リスク・株安を受けて売りが先行したものの、為替市場での円安基調や商品価格の上昇が下支え要因となり、午前中は下値を切り上げる展開となった。世界的なリスクオフの動きから警戒感も残存し、方向感に欠ける展開が続いたが、終盤には下げ幅を縮小する形で大引けを迎えた。一方、TOPIXは前日比0.77%の値上がりで市場最高値を更新した。

大引けの日経平均は前日比230.73円安の54,110.50円となった。東証プライム市場の売買高は24億4526万株、売買代金は6兆9627億円、業種別では銀行業、輸送用機器、鉄鋼が値上がり率上位、情報・通信業、精密機器、陸運業などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は72.5%、対して値下がり銘柄は24.7%となっている。

個別では、東エレク＜8035＞、良品計画＜7453＞、トヨタ＜7203＞、リクルートHD＜6098＞、信越化＜4063＞、豊田通商＜8015＞、レーザーテク＜6920＞、ベイカレント＜6532＞、三菱商＜8058＞、ソニーＧ＜6758＞、任天堂＜7974＞、三井物＜8031＞、伊藤忠＜8001＞、住友電＜5802＞、デンソー＜6902＞などの銘柄が上昇。

一方、ソフトバンクＧ＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、ＫＤＤＩ＜9433＞、ファナック＜6954＞、テルモ<4543>、ＨＯＹＡ<7741>、オリンパス<7733>、日東電<6988>、アステラス製薬<4503>、バンナムＨＤ<7832>、村田製<6981>、ディスコ<6146>、大成建<1801>、ＳＨＩＦＴ<3697>などの銘柄が下落。《FA》