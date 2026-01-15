*15:25JST マクセル---マクセルフロンティア、AI画像検査機「iXAM Vision Inspector」の受注を開始

マクセル＜6810＞のグループ会社であるマクセルフロンティアは14日、AI画像検査機「iXAM Vision Inspector」の受注を開始したと発表した。

同機は、製造現場におけるDXを推進し、生産効率向上に貢献することを目的とする製品であり、照らす・撮る・判定までを1台で完結できる構造が特長で、AI・画像処理を備えたインテリジェントカメラ、LED照明、搬送部を一体化した構造により、外部環境に左右されにくい安定した検査を実現する。また、オートフォーカス機能およびズーム機能を搭載し、ピントや画角調整の手間を削減できる。さらに、A4サイズまでの対象物を均一に照射できるLED照明により、トレイ検査や金属など光の反射により撮像が難しい検査対象物にも適用できる。

モデルは、手動スライドテーブルモデル(小・大)および自動XYステージモデルの3種を展開し、製造ラインの多様な制約や検査対象に応じた選択が可能で、例えば、トレイ部品検査ではAIによる判定、金属部品検査ではテンプレートマッチングを用いた検査に対応する。これらの特長により、作業負荷の軽減や作業手順の平準化を実現し、検査業務の効率化を支援する。《NH》