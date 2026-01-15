ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～冨士ダイス、豊田織などがランクイン

2026年1月15日 14:40

記事提供元：フィスコ

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月15日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜450A＞ SSSPヘ有　　　 552600 　1037.542　 394.56% -0.0049%
＜6167＞ 冨士ダイス　　　　　7545000 　177200.3　 361.69% 0.1819%
＜180A＞ GX超長米　　　　　993740 　11378.143　 326.24% 0.0019%
＜3562＞ No．1　　　　　　981600 　82526.6　 317.98% -0.0414%
＜7859＞ アルメディオ　　　　7087500 　99303.94　 302.92% 0.1137%
＜9168＞ ライズ　　　　　　　2236600 　102752.82　 288.07% -0.1093%
＜5287＞ イトーヨーギョ　　　641900 　60689.02　 285.66% 0.2645%
＜2525＞ NZAM　　　　　　225 　6923　 2553157.8% 2.7389%
＜2568＞ 上場NSQ　　　　　84300 　70966.3　 253.65% -0.0129%
＜7746＞ 岡本硝子　　　　　　13778700 　3138646.52　 240.63% 0.6605%
＜339A＞ プログレス　　　　　368400 　60342.74　 229.38% 0.2464%
＜5698＞ エンビプロH　　　　7349200 　850247.3　 225.8% 0.0875%
＜5243＞ note　　　　　　7049900 　2253357.24　 222.35% 0.2197%
＜6201＞ 豊田織機　　　　　　2673100 　7870582.5　 213.91% 0.0615%
＜5262＞ 日ヒューム　　　　　2964100 　731473.84　 210.58% 0.1421%
＜367A＞ プリモGHD　　　　733200 　242981.9　 203.26% 0.0947%
＜6058＞ ベクトル　　　　　　1277100 　367705.16　 201.81% 0.2343%
＜7388＞ FPパートナー　　　501400 　194740.94　 194.73% 0.0971%
＜4978＞ リプロセル　　　　　3103700 　82505.26　 193.53% 0.141%
＜5532＞ リアルゲイト　　　　166300 　85543.62　 188.56% 0.075%
<2791> 大黒天　　　　　　　505100 　453851.4　 187.83% -0.0486%
<5013> ユシロ　　　　　　　144400 　88660.4　 186.26% 0.0991%
<5131> リンカーズ　　　　　1000800 　37115.8　 184.51% 0.0952%
<3189> ANAP　　　　　　1563000 　104508.64　 183.22% 0.1131%
<4443> Sansan　　　　3312200 　1120642.22　 183.14% 0.1681%
<2884> ヨシムラフード　　　647000 　91787.38　 181.31% 0.1192%
<2292> SFoods　　　　236600 　139280.3　 180.27% 0.096%
<3954> PAXXS　　　　　8300 　4465.7　 179.52% 0.0462%
<2471> エスプール　　　　　1951600 　96398.86　 179.43% -0.0469%
<5574> ABEJA　　　　　657200 　414635.58　 177.85% 0.1514%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

