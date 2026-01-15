関連記事
出来高変化率ランキング（14時台）～冨士ダイス、豊田織などがランクイン
出来高変化率ランキング（14時台）～冨士ダイス、豊田織などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [1月15日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜450A＞ SSSPヘ有 552600 1037.542 394.56% -0.0049%
＜6167＞ 冨士ダイス 7545000 177200.3 361.69% 0.1819%
＜180A＞ GX超長米 993740 11378.143 326.24% 0.0019%
＜3562＞ No．1 981600 82526.6 317.98% -0.0414%
＜7859＞ アルメディオ 7087500 99303.94 302.92% 0.1137%
＜9168＞ ライズ 2236600 102752.82 288.07% -0.1093%
＜5287＞ イトーヨーギョ 641900 60689.02 285.66% 0.2645%
＜2525＞ NZAM 225 6923 2553157.8% 2.7389%
＜2568＞ 上場NSQ 84300 70966.3 253.65% -0.0129%
＜7746＞ 岡本硝子 13778700 3138646.52 240.63% 0.6605%
＜339A＞ プログレス 368400 60342.74 229.38% 0.2464%
＜5698＞ エンビプロH 7349200 850247.3 225.8% 0.0875%
＜5243＞ note 7049900 2253357.24 222.35% 0.2197%
＜6201＞ 豊田織機 2673100 7870582.5 213.91% 0.0615%
＜5262＞ 日ヒューム 2964100 731473.84 210.58% 0.1421%
＜367A＞ プリモGHD 733200 242981.9 203.26% 0.0947%
＜6058＞ ベクトル 1277100 367705.16 201.81% 0.2343%
＜7388＞ FPパートナー 501400 194740.94 194.73% 0.0971%
＜4978＞ リプロセル 3103700 82505.26 193.53% 0.141%
＜5532＞ リアルゲイト 166300 85543.62 188.56% 0.075%
<2791> 大黒天 505100 453851.4 187.83% -0.0486%
<5013> ユシロ 144400 88660.4 186.26% 0.0991%
<5131> リンカーズ 1000800 37115.8 184.51% 0.0952%
<3189> ANAP 1563000 104508.64 183.22% 0.1131%
<4443> Sansan 3312200 1120642.22 183.14% 0.1681%
<2884> ヨシムラフード 647000 91787.38 181.31% 0.1192%
<2292> SFoods 236600 139280.3 180.27% 0.096%
<3954> PAXXS 8300 4465.7 179.52% 0.0462%
<2471> エスプール 1951600 96398.86 179.43% -0.0469%
<5574> ABEJA 657200 414635.58 177.85% 0.1514%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
