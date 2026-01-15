*14:11JST グロービング---2Qは2ケタ増収増益、通期予想の上方修正及び初配当の開始を発表

グロービング＜277A＞は14日、2026年5月期第2四半期（25年6月-11月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比45.9%増の56.51億円、営業利益が同47.3%増の21.03億円、経常利益が同50.6%増の21.16億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同77.5%増の15.62億円となった。

コンサルティング事業の売上高は54.38億円（前年同期比40.4％増）、セグメント利益は25.24億円（前年同期比34.1％増）となった。様々な業界に対して戦略策定・DX推進等をあらゆる側面から支援するため、コンサルタントの中途採用を進め、新規案件の獲得や既存案件の規模拡大を図るとともに、長期的関係構築を狙う戦略アカウントの拡大により売上高及び営業利益ともに順調に推移した。

AI事業の売上高は2.13億円（前年同期比10,055.9％増）、セグメント利益は1.35億円（前年同期はセグメント損失0.74億円）となった。大手クライアント企業とスペンドインテリジェンススイート、企画支援AIエージェント（グロービングくん）及びAI議事録/会議高度化エージェント（AI議事コン）の3つのプロダクトの共同開発を推進し、PoC/要件定義を進めた。

2026年5月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の上方修正を発表した。売上高が前期比42.9%増（前回予想比2.1%増）の118.00億円、営業利益が同42.8%増（同6.7%増）の40.00億円、経常利益が同44.1%増（同6.7%増）の40.12億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同58.9%増（同9.9%増）の28.09億円としている。

また、同日、2026年5月期の期末配当金を前回予想から15.00円増配の15.00円とすることを発表した。これにより1株当たり年間配当金は15.00円（前期比15.00円増配）となる。なお、同社としては初の配当開始となる。《NH》