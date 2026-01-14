後場の日経平均は911円高でスタート、石油資源や三井海洋などが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;54461.07;+911.91TOPIX;3630.67;+31.78



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前日比911.91円高の54461.07円と、前引け（54413.92円）からさらに上げ幅を拡大してスタート。ランチタイム中の日経225先物は54430円-54520円のレンジでもみ合い。ドル・円は1ドル＝159.10-20円と午前9時頃とほぼ同水準。アジア市況は上海総合指数が堅調で1.2％ほど上昇している一方、香港ハンセン指数はプラス圏で底堅く推移し0.8％ほど上昇している。後場の東京市場は前引けに比べやや買いが先行して始まった。引き続き高市政権の政策への期待感が株価支援要因となっている。一方、ダウ平均先物が時間外取引で軟調なこともあり、上値追いには慎重な向きがある。

セクターでは、鉱業、精密機器、機械が上昇率上位となっている一方、情報・通信業、保険業、陸運業が下落率上位となっている。東証プライム市場の売買代金上位では、洋エンジ＜6330＞、TOWA＜6315＞、JX金属＜5016＞、石油資源＜1662＞、安川電＜6506＞、レーザーテック＜6920＞、アドバンテスト＜6857＞、三井金属＜5706＞、三井海洋＜6269＞、三菱重＜7011＞が高い。一方、ソフトバンクG＜9984＞、キオクシアHD＜285A＞、第一三共＜4568＞、TDK＜6762＞、SBI新生銀行＜8303＞、東京海上＜8766＞、東京電力HD＜9501＞、フジクラ＜5803＞、住友電工＜5802＞、トヨタ＜7203＞が下落している。《CS》