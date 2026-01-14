*09:40JST 出来高変化率ランキング（9時台）～竹内製作、誠建設などがランクイン

竹内製作＜6432＞がランクイン、第3四半期累計の営業利益7％減竹内製作＜6432＞がランクイン（9時32分時点）。急落。第3四半期決算を発表した。累計の営業利益は314億円（前年同期比7.0％減）。上期の234億円（同5.9％減）からやや減益率を広げた。米国関税などが影響した。26年2月期営業利益は380億円（前期比2.3％増）予想。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [1月14日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3911＞ Aiming 1060600 51455.62 199.03% 0.022%

＜3236＞ プロパスト 599100 52791.02 145.88% 0.1387%

＜7711＞ 助川電 609500 1562678 107.99% 0.0066%

＜2237＞ iF500ダ 2065 89527.47 107.29% -0.0032%

＜180A＞ GX超長米 63850 7955.623 85.4% 0.0026%

＜8995＞ 誠建設 72300 54808.22 82.76% 0.1777%

＜9270＞ バリュエンスH 756100 463177.32 82.32% 0.0261%

＜7776＞ セルシード 1847100 303310.96 77.67% 0.1153%

＜8142＞ トーホー 223300 389695.3 68.97% 0.005%

＜3922＞ PRTIMES 195900 298368.54 45.64% -0.0808%

＜1377＞ サカタのタネ 277900 652036.5 45.48% -0.0618%

＜9278＞ ブックオフGH 119200 105833 44.93% 0.0764%

＜3692＞ FFRI 614400 3563684.2 38.16% -0.0229%

＜7739＞ キヤノン電 212700 528091.9 36.89% 0.0013%

＜6432＞ 竹内製作 487100 2176139.6 34.85% -0.1049%

＜1397＞ SMDAM225 1162 45247.888 30.91% 0.0062%

＜133A＞ GX超短米 194417 141087.783 26.61% 0.0009%

＜4992＞ 北興化 59500 72597.84 26.14% 0.0875%

＜369A＞ エータイ 81400 189691.5 20.9% -0.0986%

＜6255＞ エヌピーシー 241900 134809.84 19.8% 0.0617%

<2379> ディップ 340300 585461.2 15.93% -0.0345%

<3864> 三菱紙 210800 112639.56 15.34% 0.0087%

<3512> 日フエルト 51400 57208.42 14.49% 0.0451%

<4176> ココナラ 232500 71059.22 9.94% 0.0282%

<7888> 三光合成 164600 137690.18 9.54% 0.1028%

<2563> iS500米H 739900 310654.163 6.28% -0.0007%

<3349> コスモス薬品 625700 4295617.66 -3.43% -0.0378%

<1783> fantasis 494300 37903.5 -3.46% 0.0169%

<3498> 霞ヶ関キャ 541400 4612695 -3.89% 0.0081%

<4565> ネクセラファーマ 746100 623723.18 -5.64% -0.0749%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》