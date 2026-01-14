ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～竹内製作、誠建設などがランクイン

2026年1月14日 09:40

出来高変化率ランキング（9時台）～竹内製作、誠建設などがランクイン
竹内製作＜6432＞がランクイン、第3四半期累計の営業利益7％減竹内製作＜6432＞がランクイン（9時32分時点）。急落。第3四半期決算を発表した。累計の営業利益は314億円（前年同期比7.0％減）。上期の234億円（同5.9％減）からやや減益率を広げた。米国関税などが影響した。26年2月期営業利益は380億円（前期比2.3％増）予想。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[1月14日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3911＞ Aiming　　　 1060600 　51455.62　 199.03% 0.022%
＜3236＞ プロパスト　　　　　599100 　52791.02　 145.88% 0.1387%
＜7711＞ 助川電　　　　　　　609500 　1562678　 107.99% 0.0066%
＜2237＞ iF500ダ　　　　2065 　89527.47　 107.29% -0.0032%
＜180A＞ GX超長米　　　　　63850 　7955.623　 85.4% 0.0026%
＜8995＞ 誠建設　　　　　　　72300 　54808.22　 82.76% 0.1777%
＜9270＞ バリュエンスH　　　756100 　463177.32　 82.32% 0.0261%
＜7776＞ セルシード　　　　　1847100 　303310.96　 77.67% 0.1153%
＜8142＞ トーホー　　　　　　223300 　389695.3　 68.97% 0.005%
＜3922＞ PRTIMES　　　195900 　298368.54　 45.64% -0.0808%
＜1377＞ サカタのタネ　　　　277900 　652036.5　 45.48% -0.0618%
＜9278＞ ブックオフGH　　　119200 　105833　 44.93% 0.0764%
＜3692＞ FFRI　　　　　　614400 　3563684.2　 38.16% -0.0229%
＜7739＞ キヤノン電　　　　　212700 　528091.9　 36.89% 0.0013%
＜6432＞ 竹内製作　　　　　　487100 　2176139.6　 34.85% -0.1049%
＜1397＞ SMDAM225　　1162 　45247.888　 30.91% 0.0062%
＜133A＞ GX超短米　　　　　194417 　141087.783　 26.61% 0.0009%
＜4992＞ 北興化　　　　　　　59500 　72597.84　 26.14% 0.0875%
＜369A＞ エータイ　　　　　　81400 　189691.5　 20.9% -0.0986%
＜6255＞ エヌピーシー　　　　241900 　134809.84　 19.8% 0.0617%
<2379> ディップ　　　　　　340300 　585461.2　 15.93% -0.0345%
<3864> 三菱紙　　　　　　　210800 　112639.56　 15.34% 0.0087%
<3512> 日フエルト　　　　　51400 　57208.42　 14.49% 0.0451%
<4176> ココナラ　　　　　　232500 　71059.22　 9.94% 0.0282%
<7888> 三光合成　　　　　　164600 　137690.18　 9.54% 0.1028%
<2563> iS500米H　　　739900 　310654.163　 6.28% -0.0007%
<3349> コスモス薬品　　　　625700 　4295617.66　 -3.43% -0.0378%
<1783> fantasis　　494300 　37903.5　 -3.46% 0.0169%
<3498> 霞ヶ関キャ　　　　　541400 　4612695　 -3.89% 0.0081%
<4565> ネクセラファーマ　　746100 　623723.18　 -5.64% -0.0749%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

