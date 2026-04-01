*07:54JST 今日の為替市場ポイント：中東紛争の早期終結は実現困難との見方

3月31日の米ドル・円は、東京市場では159円97銭まで買われた後、159円49銭まで下落。欧米市場では159円77銭から158円66銭まで下落し、158円75銭で取引終了。本日4月1日の米ドル・円は主に159円を挟んだ水準で推移か。中東紛争の早期終結は実現困難との見方が多いため、米ドルは下げ渋るとみられる。

イラン国営通信（IRNA）の報道によると、イランのペゼシュキアン大統領は、「戦争終結に必要な意思はあるが、侵略の再発防止に不可欠な保証など、一定の条件が満たされるよう求める」との見方を欧州連合（EU）大統領との電話会談で伝えたようだ。市場参加者の間からは「米・イスラエルによるイラン攻撃が短期間で終了することは期待できない」との声が聞かれており、中東紛争の早期終結は実現困難との見方が多いようだ。原油高は続いており、世界各国がスタグフレーションのリスクに直面する可能性は依然高いとみられる。《CS》