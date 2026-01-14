*09:34JST オプロ、任天堂◆今日のフィスコ注目銘柄◆

オプロ＜228A＞

2025年11月期の業績は、売上高が前期比21.3％増の25億5200万円、営業利益は同54.7％増の3億3100万円だった。生成AIの急速な進化により、文書作成・業務自動化・分析支援など幅広い領域で実用化が進み、企業におけるAI活用は試行段階から本格導入フェーズへと移行。AIとクラウドを組み合わせた業務効率化・高度化ソリューションへの期待が高まっており、デジタルトランスフォーメーション(DX)推進の手段としてのクラウドサービスへの投資は活発化している。2026年11月期の業績は、売上高が前期比26.4％増の32億2600万円、営業利益は同26.4％増の4億1800万円を計画。



任天堂＜7974＞

5日ぶりに反発。昨年8月高値と11月高値とのダブルトップ形成から調整を強めていたが、昨年4月以来の1万円割れで、いったんは底入れ感も意識されやすいところであろう。週足の一目均衡表では雲下限を割り込んだが、同水準での攻防をみせている。雲下限は今後は上向きで推移するため、これに沿ったリバウンドが意識されそうだ。《CS》