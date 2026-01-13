関連記事
前日に動いた銘柄 part2 サンデー、DELTA-P、ウェルネスCなど
銘柄名<コード9日終値⇒前日比
東洋エンジニアリング＜6330＞ 4665 +145
増担保金徴収措置の実施で。
JESHD＜6544＞ 1750.5 -83.5
信用高値期日接近で戻り売り。
ヤマトHD＜9064＞ 2109 -118
ゴールドマン・サックス証券では目標株価を引き下げ。
キオクシアHD＜285A＞ 12690 -310
米サンディスクは5％超の下落に。
第一稀元素化学工業＜4082＞ 1730 +7
レアアース関連として連日の急伸も過熱警戒感で。
東亜建設工業＜1885＞ 3060 -90
東洋エンジの株価下落がレアアース関連の一角に影響も。
ウシオ電機＜6925＞ 2742 -82
モルガン・スタンレーMUFG証券の格上げで直近上昇の反動。
古河機械金属＜5715＞ 4410 -70
レアアース関連の一角には利食い売り集まる形に。
フジクラ＜5803＞ 17085 -500
米ハイテク株安でAI関連も軟化へ。
大平洋金属＜5541＞ 2640 -74
8日にかけレアアース関連として一段高も。
住友電気工業＜5802＞ 6304 -52
AI関連株軟化の流れに押される。
イビデン＜4062＞ 6714 -137
SOX指数下落で半導体関連は全般軟化。
ネクセラファーマ＜4565＞ 870 -24
一目均衡表雲上限水準でリバウンド一服へ。
日本特殊陶業＜5334＞ 6770 -129
半導体関連の一角として利食い売り優勢にも。
ピーバンドットコム＜3559＞ 519 +20
中国の輸出禁止による代替需要などはやす。
サンデー＜7450＞ 1277 +127
イオンが1280円でTOBの実施を発表。
ウェルネスC＜366A＞ 2301 +86
1株を2株に分割。
アストロスケール＜186A＞ 769 +51
NASAの新規調査案件に採択。
DELTA-P＜4598＞ 451 -100
米国で実施中のDFP-10917の臨床第3相試験について
安全性独立委員会（DSMB）が中止と報告。
アクセルスペース＜402A＞ 515 -7
ノルウェーの大手地上局プロバイダーと
衛星通信用地上局アンテナ2基の専用利用契約。上値は重い。
テラドローン<278A> 3000 -140
8日まで2日連続ストップ高の反動安。
トランスGG<2342> 294 +14
共同研究契約を締結している
東京大学・真下教授らによる論文が国際科学雑誌に掲載。
247HD<7074> 234 -8
8日人気化したが長い上ひげとなり手仕舞い売り誘う。
ラクオリア創薬<4579> 1019 +14
TRPV4拮抗薬が欧州で特許査定。上値は限定的。
リベラウェア<218A> 1480 -90
8日上伸したが長い陰線となり手仕舞い売りかさむ。
ブルーイノベ<5597> 1620 -158
日本下水道管路管理業協会に入会。上伸するが失速。《CS》
