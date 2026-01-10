*17:00JST 株ブロガー・さなさえ：フィジカルAIやドローンが再び躍進!!強気相場継続に期待でっす♪【FISCOソーシャルレポーター】

以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「さなさえ」氏（ブログ：『さなさえの麗しき投資ライフ』）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。

※2026年1月7日20時に執筆

大発会から力強く上昇した日経平均株価。高市人気もあって自民党内には衆院の早期解散論も浮上し、それにともなって早くも「維新切り」さえ噂されています。そうなれば、さらなる高圧経済政策の推進が期待されますので、「早々に6万円台を試すのでは!?」なんて見方もあるようです。そんな訳で、今年も強気継続のさなさえです。

さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）の妙齢女性投資家が綴る当記事の連載も、はや156回目…今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。

＜1月の日本株、期待の背景は…？＞

年始から驚かされた米国によるベネズエラ攻撃は、地政学リスク的にはかなりショッキングが内容でしたが、マドゥロ大統領夫妻が即拘束されたと伝わって超短期間で終着。その上で同国の原油の積極活用と原油下落への期待から株高へと進んだようです。

しかし、そもそも1月相場は、個人投資家のNISAを通じた買いや、昨年末にポジションを軽くしていた海外勢が戻り、割安感のある日本株を再び買い戻す動きが見込まれていた事もあって株高への期待はあったとも思えます。ここにさらに早期解散論が浮上した事もあって、株式市場への期待は目先続きそうな雰囲気ですね♪

＜高市政権×フィジカルAI×ドローン量産化の衝撃＞

そんな中、個別テーマで猛烈な追い風が吹いているのが、AIが現実世界で物理的に機能するフィジカルAIと、その代表格であるドローンの分野です。高市首相による年頭記者会見でのAI分野への重点投資、特に「フィジカルAI構想」の発表もあってAI、半導体関連への物色が強まり、そしてドローンの国内量産化へのニュースフローもあって関連株が再び躍動してきています。そんな訳で、今回はわたしが期待の関連株を中心に特集させて頂きまっす♪

＜ドローン・フィジカルAI関連：空の産業革命が加速中！＞

まずはドローン関連の本命どころから…Liberaware＜218A＞やTerra Drone＜278A＞、ブルーイノベーション＜5597＞といったIPOから間もないフレッシュな銘柄は、その技術力の高さから常に物色の矛先となっていましたね。要チェック♪特に話題をさらったのがネクストウェア＜4814＞でしたね。小型株ですが地下構造物のドローン点検を見据えた現場導入プロジェクトを開始したと報じられ、ストップ高を演じましたね。また、自動運転や高精度地図の分野で欠かせないアイサンテクノロジー＜4667＞や、画像処理エンジンでエッジAIを支えるディジタルメディアプロフェッショナル＜3652＞もフィジカルAI構想の核となる存在です。さらに地図情報の王様であるゼンリン＜9474＞、そして防災・空間情報に強いドーン＜2303＞も、ドローンが飛び交う社会のインフラとして、再び脚光を浴びるタイミングが来ていると感じています。

＜AI、半導体関連：先端技術への投資は止まらない！＞

次に、相場の主役である半導体・先端デバイス関連です。パワー半導体や先端ロジック向けの製造装置で存在感を放つKOKUSAI ELECTRIC＜6525＞や、圧倒的な技術力を持つレーザーテック＜6920＞はやはり外せません。また、半導体製造に不可欠な超純水を供給する栗田工業＜6370＞、オルガノ＜6368＞、野村マイクロ＜6254＞の「水関連三銃士」も、工場の新増設ラッシュを背景に業績期待が継続。また、ニッチな強みを持つ企業も面白いですね。水晶デバイスの昭和真空＜6384＞や、次世代半導体部材への転換が進む岡本硝子＜7746＞、露光装置向けランプのウシオ電機＜6925＞、研究開発用装置のサムコ＜6387＞、そして制御技術のニレコ＜6863＞など、実力派が揃っています。

AI関連からは、直近の材料発表で注目されているROXX＜241A＞です。1月5日の大引け後、AI面接官サービスがみずほフィナンシャルグループ＜8411＞のキャリア採用に導入されたと発表して連騰しています。あと、組織改善の識学<7049>や、AIの社会実装を推進するエクサウィザーズ<4259>も、企業がAI時代を生き抜くためのパートナーとして業績及び成長への期待は続いているようですね♪

はい、本当はもっと色々とご紹介したいのですが…今回は以上です。

ここ最近のわたしのブログでは、ご紹介した注目株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の注目株をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。ご興味があれば覗きに来て下さい。もちろん、株の情報以外のネタも…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)ではでは。Have a nice trade.

執筆者名：さなさえ

ブログ名：『さなさえの麗しき投資ライフ』《HM》