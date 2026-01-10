*07:38JST 米国株式市場は上昇、雇用統計を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（9日）

JAN9

Ｏ 51650（ドル建て）

Ｈ 53985

Ｌ 51470

Ｃ 53685 大証比+1605（イブニング比+95）

Vol 6254



JAN9

Ｏ 51555（円建て）

Ｈ 53870

Ｌ 51375

Ｃ 53600 大証比+1520（イブニング比+10）

Vol 32337

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（9日）

ADR市場では、対東証比較（ドル157.88円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車

＜7203＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終

値比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 221.52 6.92 3497 1

09

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 17.09 0.31 2698 56

8035 (TOELY) 東京エレク 128.01 10.68 40420 25

10

6758 (SONY.N) ソニー 25.04 -0.21 3953

77

9432 (NTTYY) NTT 25.35 0.06 160 0.9

8058 (MTSUY) 三菱商事 24.44 0.48 3858

76

6501 (HTHIY) 日立製作所 33.61 0.63 5306 1

71

9983 (FRCOY) ファーストリテ 41.11 3.29 64904 21

54

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 14.10 0.20 4452 18

9

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.67 0.18 5264 1

50

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 13.00 0.28 1027 -9

78

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 20.19 0.47 5313 60

8031 (MITSY) 三井物産 620.01 4.51 4894

95

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9473 141

4568 (DSNKY) 第一三共 22.99 0.23 3630

88

9433 (KDDIY) KDDI 17.09 0.04 2698 18

7974 (NTDOY) 任天堂 16.29 0.14 10287 1

22

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.38 0.30 6059 104

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.65 0.85 1613

41

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.46 0.14 5829

52

6902 (DNZOY) デンソー 14.02 0.40 2213

54

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.10 -0.14 8557 1

36

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.39 -0.12 2903

13

8411 (MFG.N) みずほFG 7.94 0.09 6268 73

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.51 0.29 19751 4

21

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.31 -0.06 5150

70

7741 (HOCPY) HOYA 164.25 3.43 25932 942

6503 (MIELY) 三菱電機 61.70 0.95 4871 1

36

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.35 0.13 3268

74

7751 (CAJPY) キヤノン 30.09 0.13 4751

76

6273 (SMCAY) SMC 18.87 0.70 59584 964

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 0.00 2348 3

1.5

6146 (DSCSY) ディスコ 36.40 0.20 57468 24

68

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.46 -0.04 2283 13

8053 (SSUMY) 住友商事 36.67 0.18 5789 1

27

6702 (FJTSY) 富士通 27.95 -0.21 4413

77

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 114.98 3.38 18153 1

48

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.08 -0.13 3499

23

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1697 -

85

8002 (MARUY) 丸紅 29.97 -267.26 473 -41

30

6723 (RNECY) ルネサス 7.81 0.49 2466

86

6954 (FANUY) ファナック 21.04 0.78 6644 1

96

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.68 0.12 3896 45

8801 (MTSFY) 三井不動産 36.00 0.50 1895

38

6301 (KMTUY) 小松製作所 33.79 0.60 5335 1

48

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.52 -0.12 3322

22

6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 -0.02 2052 -

23

6857 (ATEYY) アドバンテスト 135.60 6.30 21409 11

54

4543 (TRUMY) テルモ 14.68 0.07 2318 5

1.5

8591 (IX.N) オリックス 30.61 0.42 4833 1

33

（時価総額上位50位、1ドル157.88円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8830 (SURYY) 住友不動産 14.00 4421 343 8.4

1

8035 (TOELY) 東京エレク 128.01 40420 2510 6.6

2

6857 (ATEYY) アドバンテスト 135.60 21409 1154 5.7

0

5020 (JXHLY) ENEOS 15.57 1229 58 4.95

6146 (DSCSY) ディスコ 36.40 57468 2468 4.4

9

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（9日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1697 -85 -4.7

7

6506 (YASKY) 安川電機 61.90 4886 -140 -2.7

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 2052 -23 -1.1

1



「米国株式市場概況」（9日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49504.07 前日比：237.96

始値：49234.81 高値：49571.41 安値：49197.06

年初来高値：49504.07 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23671.35 前日比：191.33

始値：23496.21 高値：23721.15 安値：23426.48

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6966.28 前日比：44.82

始値：6927.83 高値：6978.36 安値：6917.64

年初来高値：6966.28 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.813％ 米10年国債 4.167％

米国株式市場は上昇。ダウ平均は237.96ドル高の49504.07ドル、ナスダックは191.3

3ポイント高の23671.35で取引を終了した。

雇用統計が労働市場の底堅さを示し、寄り付き後、上昇。警戒されていたトランプ

関税をめぐる最高裁の判断も見送られたためとりあえず安心感が広がり続伸した。

相場は終盤にかけ、上げ幅を拡大し、終了。ダウは連日過去最高値を更新した。セ

クター別では耐久消費財・アパレルが上昇した一方、保険が下落した。

原子力発電所設計・配備するオクロ（OKLO）や発電に従事する公益事業のビスト

ラ・コープ（VST）はソーシャルメディアのフェイスブック運営のメタ・プラットフ

ォームズ（META）が人工知能（AI）データセンター向け電力確保のため両社への出

資を発表し、それぞれ大幅高。メタ・プラットフォームズ（META）も上昇した。半

導体のインテル（INTC）はトランプ大統領が同社の最高経営責任者（CEO）と会談し

たことを明らかにし、上昇。

住宅ローンや非住宅ローン商品を手掛けるローン会社のローンデポ（LDI）はトラン

プ大統領が住宅ローン金利を引き下げる目的で、2000億ドル相当の住宅ローン担保

証券（MBS）購入を指示したため、上昇。住宅建設会社のレナー（LEN）、DRホート

ン（DHI）などは、ラトニック商務長官と同セクター企業幹部との会談が報じられ、

何らかの支援策期待にそれぞれ買われた。

ハセット国家経済会議（NEC）委員長は、もし、最高裁がトランプ政権の関税を違法

と判断した場合でも他の手段があると述べた。

（Horiko Capital Management LLC）《FA》