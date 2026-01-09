*12:43JST サイバートラスト---スリーフィールズとC2PA技術を活用した映像コンテンツの真正性保証ソリューションの共同開発を開始

サイバートラスト＜4498＞は7日、スリーフィールズと映像真正性保証ソリューションの共同開発に向けた技術提携を発表した。

両社は、国際的な技術標準「C2PA」を活用し、映像コンテンツにおける出所や編集履歴(プロビナンス)を第三者でも検証できる形で記録・保管するシステムを構築する。

スリーフィールズが提供する映像クラウドサービス「TStocker」と、サイバートラストの「iTrust C2PA 用証明書」を組み合わせることで、映像データの改ざん検出や履歴トラッキング機能を強化し、映像コンテンツの信頼性を向上させる。これにより、消費者は映像コンテンツの真正性を検証でき、フェイクコンテンツ混入のリスクを抑制できる。

両社はこの技術提携を通じて、映像データの真正性保証に関する新たなデファクトスタンダードの確立を目指し、AI時代における映像データ活用の安全性を支える社会基盤の構築を進めていく。実証実験を通じて技術の有効性を検証し、その結果をサービスに反映させることで、信頼性の高い映像ソリューションを早期に市場に投入する予定だ。《NH》