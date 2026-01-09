*10:58JST クロスキャット---「Oracle AI 選手権」で「生成AIエージェント×勤怠管理」の最新事例を発表

クロスキャット＜2307＞は8日、11月に開催された「Oracle AI選手権」において生成AIエージェントと同社が提供する勤怠管理システム「CC-BizMate」を連携した最新事例を発表した。発表では、同社独自のAIチャットサービス「CChat」とOracle Cloud Infrastructure（OCI）AI Agent Platformを活用し、勤怠照会や有給休暇の登録、プロジェクト別稼働時間の管理などを自動化することで、管理職の生産性向上と意思決定の迅速化を実現する内容が高く評価された。

当日は、OCI AI Agent Platformの「ファンクションコール」ツールを活用し、自然言語で勤怠照会や有給休暇の登録、プロジェクト別稼働時間の出力を自動化する事例が紹介された。この機能により、早期の人員配置、業務分担の見直し、社員の健康管理が可能となったほか、AIエージェントが天気予報サービスや社内データベース等の外部システムと連携し、最新情報を取得・活用できる点も紹介され、参加者の大きな関心を集めた。《NH》