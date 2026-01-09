関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比425円高の51615円
*08:45JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比425円高の51615円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル156.90円換算）で、ソニーG＜6758＞、トヨタ自動車＜7203＞、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比425円高の51615円。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は270.03ドル高の49266.11ドル、ナスダックは104.26ポイント安の23480.02で取引を終了した。金利高を嫌気し、寄り付き後、下落。経済指標が予想を上回り、国内総生産（GDP）成長率見通しが引き上げられたほか防衛関連の買戻しで、ダウは大幅上昇に転じた。一方、金利高に加え、セクター入れ替えなどで、ハイテクが売られ、ナスダックは終日軟調に推移し、まちまちで終了。
8日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円66銭から、157円07銭まで上昇し、156円87銭で引けた。先週分新規失業保険申請件数が予想を下回ったほか、10月貿易赤字の大幅縮小や7－9月期非農業部門労働生産性の大幅な伸びを受けて、成長見通し改善でドル買いに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1680ドルから1.1643ドルまで下落し、1.1660ドルで引けた。
NY原油先物2月限は大幅高（NYMEX原油2月限終値：57.76 ↑1.77）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋1.77ドル（＋3.16％）の57.76ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（8日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
9983 (FRCOY) ファーストリテ 37.82 59340 2640 4.66
8601 (DSEEY) 大和証券G本社 9.67 1517 58 3.98
5020 (JXHLY) ENEOS 15.33 1203 42 3.62
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 2333 70 3.09
7259 (ASEKY) アイシン精機 19.50 3060 90.5 3.05
「ADR下落率上位5銘柄」（8日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1687 -101 -5.65
8267 (AONNY) イオン 14.92 2341 -22.5 -0.95
6594 (NJDCY) 日本電産 3.27 2052 -18 -0.87
4523 (ESAIY) Eisai Co 7.53 4726 -28 -0.59
■そのたADR（8日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 214.60 1.27 3367 7
3
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.78 0.30 2633 29
8035 (TOELY) 東京エレク 117.33 -3.51 36818 17
8
6758 (SONY.N) ソニー 25.25 0.13 3962 3
2
9432 (NTTYY) NTT 25.29 -0.03 159 1.2
8058 (MTSUY) 三菱商事 23.96 0.29 3759 2
0
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.98 -0.56 5175 8
7
9983 (FRCOY) ファーストリテ 37.82 1.76 59340 264
0
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.90 -44.90 4362 62
4063 (SHECY) 信越化学工業 16.49 -0.13 5175 14
0
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.73 0.01 999 -98
6
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.72 -0.12 5157 54
8031 (MITSY) 三井物産 615.50 5.63 4829 4
9
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9414 159
4568 (DSNKY) 第一三共 22.76 0.53 3571 3
4
9433 (KDDIY) KDDI 17.05 -0.04 2675 6
7974 (NTDOY) 任天堂 16.15 -0.18 10136 -4
4
8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.08 0.49 5975 70
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.80 0.53 1559 34.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.32 0.09 5749 1
9
6902 (DNZOY) デンソー 13.62 -0.09 2137 17.
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 27.24 0.46 8548 5
3
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.51 -0.13 2904 -3.
5
8411 (MFG.N) みずほFG 7.85 0.07 6158 98
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.22 -0.23 19173 4
3
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.37 0.47 5137 5
0
7741 (HOCPY) HOYA 160.82 0.36 25233 183
6503 (MIELY) 三菱電機 60.75 -0.50 4766 5
5
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.22 -0.42 3207 2
0
7751 (CAJPY) キヤノン 29.96 0.16 4701 4
8
6273 (SMCAY) SMC 18.17 -0.29 57017 257
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 0.00 2333 7
0
6146 (DSCSY) ディスコ 36.20 1.20 56798 120
8
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.50 0.26 2275 34.5
8053 (SSUMY) 住友商事 36.49 0.29 5725 7
7
6702 (FJTSY) 富士通 28.16 0.29 4418 3
0
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 115.51 3.91 18124 7
4
5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.21 -11.30 3518 5
9
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1687 -10
1
8002 (MARUY) 丸紅 297.23 5.62 4664 5
6
6723 (RNECY) ルネサス 7.32 -0.17 2297 16.
5
6954 (FANUY) ファナック 20.26 -0.26 6358 6
2
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.56 0.39 3853 29
8801 (MTSFY) 三井不動産 35.50 0.70 1857 7.
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 33.19 0.24 5208 8
1
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.64 0.04 3339 1
7
6594 (NJDCY) 日本電産 3.27 0.00 2052 -1
8
6857 (ATEYY) アドバンテスト 129.30 -2.50 20287 18
2
4543 (TRUMY) テルモ 14.61 0.18 2292 10.
5
8591 (IX.N) オリックス 30.19 0.31 4737 7
8
（時価総額上位50位、1ドル156.9円換算）《AN》
スポンサードリンク