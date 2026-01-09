*08:22JST 米国株式市場はまちまち、良好な経済指標を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（8日）

JNA8

Ｏ 52030（ドル建て）

Ｈ 52045

Ｌ 51190

Ｃ 51700 大証比+510（イブニング比+90）

Vol 4093



JNA8

Ｏ 51945（円建て）

Ｈ 51960

Ｌ 51090

Ｃ 51615 大証比+425（イブニング比+5）

Vol 23228

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（8日）

ADR市場では、対東証比較（ドル156.90円換算）で、ソニーG＜6758＞、トヨタ自動車<

7203>、ファーストリテ＜9983＞などが上昇した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 214.60 1.27 3367 7

3

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 16.78 0.30 2633 29

8035 (TOELY) 東京エレク 117.33 -3.51 36818 17

8

6758 (SONY.N) ソニー 25.25 0.13 3962 3

2

9432 (NTTYY) NTT 25.29 -0.03 159 1.2

8058 (MTSUY) 三菱商事 23.96 0.29 3759 2

0

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.98 -0.56 5175 8

7

9983 (FRCOY) ファーストリテ 37.82 1.76 59340 264

0

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 13.90 -44.90 4362 62

4063 (SHECY) 信越化学工業 16.49 -0.13 5175 14

0

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 12.73 0.01 999 -98

6

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.72 -0.12 5157 54

8031 (MITSY) 三井物産 615.50 5.63 4829 4

9

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9414 159

4568 (DSNKY) 第一三共 22.76 0.53 3571 3

4

9433 (KDDIY) KDDI 17.05 -0.04 2675 6

7974 (NTDOY) 任天堂 16.15 -0.18 10136 -4

4

8766 (TKOMY) 東京海上HD 38.08 0.49 5975 70

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.80 0.53 1559 34.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.32 0.09 5749 1

9

6902 (DNZOY) デンソー 13.62 -0.09 2137 17.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 27.24 0.46 8548 5

3

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.51 -0.13 2904 -3.

5

8411 (MFG.N) みずほFG 7.85 0.07 6158 98

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.22 -0.23 19173 4

3

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 16.37 0.47 5137 5

0

7741 (HOCPY) HOYA 160.82 0.36 25233 183

6503 (MIELY) 三菱電機 60.75 -0.50 4766 5

5

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.22 -0.42 3207 2

0

7751 (CAJPY) キヤノン 29.96 0.16 4701 4

8

6273 (SMCAY) SMC 18.17 -0.29 57017 257

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 0.00 2333 7

0

6146 (DSCSY) ディスコ 36.20 1.20 56798 120

8

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.50 0.26 2275 34.5

8053 (SSUMY) 住友商事 36.49 0.29 5725 7

7

6702 (FJTSY) 富士通 28.16 0.29 4418 3

0

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 115.51 3.91 18124 7

4

5108 (BRDCY) ブリヂストン 11.21 -11.30 3518 5

9

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1687 -10

1

8002 (MARUY) 丸紅 297.23 5.62 4664 5

6

6723 (RNECY) ルネサス 7.32 -0.17 2297 16.

5

6954 (FANUY) ファナック 20.26 -0.26 6358 6

2

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 24.56 0.39 3853 29

8801 (MTSFY) 三井不動産 35.50 0.70 1857 7.

5

6301 (KMTUY) 小松製作所 33.19 0.24 5208 8

1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.64 0.04 3339 1

7

6594 (NJDCY) 日本電産 3.27 0.00 2052 -1

8

6857 (ATEYY) アドバンテスト 129.30 -2.50 20287 18

2

4543 (TRUMY) テルモ 14.61 0.18 2292 10.

5

8591 (IX.N) オリックス 30.19 0.31 4737 7

8

（時価総額上位50位、1ドル156.9円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9983 (FRCOY) ファーストリテ 37.82 59340 2640 4.6

6

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 9.67 1517 58 3.98

5020 (JXHLY) ENEOS 15.33 1203 42 3.62

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 14.87 2333 70 3.0

9

7259 (ASEKY) アイシン精機 19.50 3060 90.5 3.0

5

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（8日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1687 -101 -5.6

5

8267 (AONNY) イオン 14.92 2341 -22.5 -0.9

5

6594 (NJDCY) 日本電産 3.27 2052 -18 -0.8

7

4523 (ESAIY) Eisai Co 7.53 4726 -28 -0.59



「米国株式市場概況」（8日）

ＮＹＤＯＷ

終値：49266.11 前日比：270.03

始値：48850.17 高値：49357.74 安値：48792.34

年初来高値：49462.08 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23480.02 前日比：-104.26

始値：23548.88 高値：23558.17 安値：23353.46

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6921.46 前日比：0.53

始値：6914.11 高値：6931.28 安値：6899.33

年初来高値：6944.82 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.839％ 米10年国債 4.171％

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は270.03ドル高の49266.11ドル、ナスダックは1

04.26ポイント安の23480.02で取引を終了した。

金利高を嫌気し、寄り付き後、下落。経済指標が予想を上回り、国内総生産（GDP）

成長率見通しが引き上げられたほか防衛関連の買戻しで、ダウは大幅上昇に転じ

た。一方、金利高に加え、セクター入れ替えなどで、ハイテクが売られ、ナスダッ

クは終日軟調に推移し、まちまちで終了。セクター別ではエネルギー、耐久消費

財・アパレルが上昇した一方、不動産管理・開発が下落した。

防衛のロッキード・マーチン（LMT）やゼネラル・ダイナミックス（GD）はトランプ

大統領が2027会計年度の国防予算を1.5兆ドルに大幅増額すべきとの方針を示したた

め買いに転じた。エネルギー会社のシェブロン（CVX）はトランプ政権とベネズエラ

の運営ライセンスの拡大を巡り協議していると報じられ、同国産原油出荷加速の思

惑に上昇。コロナビールなどを扱う飲料会社、コンステレーション・ブランズ（ST

Z）は第3四半期の1株当たり利益が予想を上回り、通期見通しを確認したため、上

昇。バイオのメルク（MRK）はがん治療薬メーカーのレボリューションメディスンと

同社買収協議に入ったとの報道で期待感が強まり、上昇。

カジュアル衣料のギャップ（GAP）や、衣料品・アクセサリーメーカーのスティー

ブ・マッデン（SHOO）はアナリストが投資判断を引き上げそれぞれ上昇。サイバー

セキュリティ製品・サービス会社のクラウドストライク・ホールディングス（CRW

D）は人工知能（AI）セキュリティのスタートアップ、SGNLを7.4億ドル現金で買収

すると発表し、下落。

連邦準備制度理事会（FRB）のマイラン理事はインタビューで、「2026年は約1.5ポ

イントの利下げを想定している」と述べた。

