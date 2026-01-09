ラクオリア創薬、TRPV4拮抗薬の欧州特許査定、中国・日本に続く権利確保

■眼疾患などで有効性確認、産学連携研究の成果

ラクオリア創薬<4579>(東証グロース)は1月8日、同社が創出したTRPV4拮抗薬(ピリミジン-4(3H)-オン誘導体)について、欧州における物質特許の特許査定を受けたと発表した。対象特許は出願番号21796562.3で、欧州で審査中であったが、同日付で特許査定の連絡を受けた。同件は適時開示には該当しないものの、有用な情報として任意開示した。

今回特許査定を受けたピリミジン-4(3H)-オン誘導体は、TRPV4拮抗作用を有する新規化合物群である。これにより、既に知的財産権を確保している中国、日本に加え、欧州においても権利が強化される。同社のTRPV4拮抗薬は、TRPV4イオンチャネル受容体に特異的に作用し、疼痛・炎症や眼疾患の複数のモデル動物で高い有効性が確認されている。

同社は2016年から岐阜薬科大学と眼疾患分野で産学共同研究を進め、2021年4月には同大学内に共同研究講座を設置した。研究成果は2023年に論文として発表され、2025年の第45回日本眼薬理学会でも後眼部疾患に対する低分子創薬アプローチとして紹介されている。今回の特許査定による2026年12月期業績への影響はないが、今後の開発を通じ、中長期的な企業価値向上への寄与を見込む。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

