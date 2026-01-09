食友:マルちゃんの東洋水産が、メキシコ市場でシェア85%の理由

東洋水産（2875、東証プライム）。世辞抜きに「マルちゃん」ブランドの即席麺には日頃、世話になっている。手元の会社四季報は「即席麺で国内2位。米国・メキシコでは首位。チルド製品も展開」とし、業績欄の見出しは【最高益更新】。

過去5期間の収益動向は、2021年3月期「0.4％増収、28.6％営業増益、10円増配90円配」-「6.1％増収、18.4％減益、90円配」-「20.6％増収、35.6％増益、100円配」-「12.2％増収、65.4％増益、170円配」-「3.8％増収、13.2％増益、200円配」。

今26年3月期は「6.4％増収（5450億円）、0.7％減益（760億円）、200円配」計画でスタートしたが、第2四半期開示と同時に「5350億円、800億円」に修正。海外即席麺市場で原材料費などコスト低減が、その背景。

対して22年3月期の18.4％減益は「海外の原料価格・運賃価格上昇」。海外事業比率が5割近いことが利益率を揺さぶることを示している。が市場筋は「海外を含め即席麺の成長性は高い」として27年3月期の営業利益を「830億円（過去最高益）」と予想している。

ちなみに至28年3月期の中計は「売上高6000億円、営業利益820億円」を掲げている。記した市場筋の見方が実現すれば「中計利益、上振れ」も予想される。

海外市場の現状は、米国市場では東洋水産/日清食品/農心（韓国）が熾烈な首位争いを繰り広げている。一方、メキシコ市場では東洋水産が約85％のシェアを占めている。

1972年に米国に現地法人を設立し海外進出。1980年代半ばに、米国法人産の即席麺をメキシコにも輸出開始。これは経営判断だろうが・・・1994年にメキシコ・ペソが大暴落。ライバル企業は撤退を判断した。が、東洋水産が選んだのは真逆。それが今日の85％シェア&マルちゃん=即席麺の状況を作り出している。

会社四季報の材料欄は【米国】の見出しで、「新商品や広告を積極投入し、数量苦戦の突破口を模索。25年に予定していたカリフォルニア増設工場の稼働は、人手・資材不足で26年3月までをメドに延期」としている。米国市場での激戦ぶりが改めて記されている。

本稿作成中の株価は1万700円台水準。昨年高値:1万1330円（12月15日）から押し目場面を作っている。過去10年の修正済み株価パフォーマンス2.5倍強。IFIS目標平均株価は算出者9人中6人が「強気」/2人「中立」/1人「弱気」の1万2167円。さて・・・（記事：千葉明・記事一覧を見る）