*16:43JST 大幅反落も押し目買い意欲は強い【クロージング】

7日の日経平均は3日ぶりに反落。556.10円安の51961.98円（出来高概算23億8000万株）で取引を終えた。前日までの2日間で2000円超上昇した過熱感のほか、日中関係の悪化が警戒されるなかで売りが先行した。売り一巡後は52404.11円まで下げ幅を縮める場面もみられたが、前場終盤以降は、短期筋による先物売りなどが断続的に出たことから、後場中盤には51830.40円まで下押す場面があった。

東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が900に迫り、全体の過半数を占めた。セクター別では、精密機器、サービス、医薬品、海運、ガラス土石など9業種が上昇。一方、鉱業、石油石炭、その他製品、電気ガス、輸送用機器など23業種が下落、ゴム製品は変わらずだった。指数インパクトの大きいところでは、東エレ＜8035＞、リクルートHD＜6098＞、イビデン＜4062＞、HOYA＜7741＞が堅調だった半面、アドバンテス＜6857＞、ファーストリテ＜9983＞、ソフトバンクG＜9984＞、TDK＜6762＞が軟調だった。

急ピッチの上昇で史上最高値を更新したこともあり、利食い売りが入りやすかっただろう。セクターをみても、前日に強い動きをみせていた鉱業、石油石炭の弱さが目立っており、リバランスの動きといったところである。また、中国商務省が6日、軍民両用品の日本向け輸出を禁止すると発表し、日中関係悪化による先行き不透明感が売りを誘った。もっとも、レアアースレス関連株が買われるなど、冷静な動きをみせており、投資家の物色意欲の強さが窺えた。

日経平均は52000円を割り込んだものの、年初2日間の上昇幅に比べれば調整の範囲内との受け止めが多いほか、東証プライム市場の5割超が上昇するなど、先高期待は強そうである。また、グロース250指数は小幅ながら3日続伸とリバウンドの動きをみせてきており、日経平均がこう着感を強める局面においては、個人投資家主体での中小型株物色に向かわせそうである。《CS》