*06:27JST NY株式：NYダウは1125.37ドル高、イラン戦争の早期終結期待

米国株式市場は上昇。ダウ平均は1125.37ドル高の46341.51ドル、ナスダックは795.99ポイント高の21590.63で取引を終了した。

イラン攻撃が長引かないとのトランプ大統領の見解を受け原油が下げ止まったため、寄り付き後、上昇。長期金利の低下も支援し、相場は続伸した。中盤にかけて未確認ながら「条件が合えば戦争終了の準備がある」とのイラン大統領の発言が現地メディアで報じられ、期待感に相場は一段高。終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了した。セクター別では、半導体・同製造装置が上昇、エネルギーが下落。

半導体のエヌビディア（NVDA）は同業マーベル・テクノロジー（MRVL）に20億ドル出資し、シリコンフォトニクステクノロジーで提携していく計画を発表し、上昇。マーベル・テクノロジー（MRVL）も買われた。製薬会社のイーライ・リリー（LLY）は睡眠障害治療薬開発企業のセンテッサ・ファーマシューティカルズ買収を発表し、上昇。画像共有のソーシャルメディア・サービス会社のスナップ（SNAP）は物言う投資家アイレニック・キャピタル・マネジメントが同社株約2.5%を取得、さらにバリュエーションを引き上げるため従業員削減策などの修正を要請した書簡を幹部に送付したことが明かになり、上昇した。

クラウドテクノロジー会社、オラクル（ORCL）はAI（人工知能）展開にともない大幅人員削減を発表し、上昇。航空会社のユナイテッド・エアラインズ・ホールディングス（UAL）やアメリカン航空（AAL）、クルーズ船運営のカーニバル（CCL）やノルウエージャンクルーズ・ライン・ホールディングス（NCLH）はイラン緊張の緩和でそれぞれ上昇した。一方、クリーンエネルギー会社、CFインダストリーズ・ホールディングス（CF）は肥料価格下落見通しで、売られた。

スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利益や対中の売り上げが予想を上回ったが、北米は予想に一致、不透明感がくすぶり時間外取引で売られている。



（Horiko Capital Management LLC）《YY》