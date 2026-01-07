*16:07JST 1月7日本国債市場：債券先物は132円14銭で取引終了

[今日のまとめ]

＜円債市場＞

長期国債先物2026年3月限

寄付132円12銭 高値132円21銭 安値132円06銭 引け132円14銭

2年 1.161％

5年 1.566％

10年 2.117％

20年 3.080％



7日の債券先物3月限は132円12銭で取引を開始し、132円14銭で引けた。



＜米国債概況＞

2年債は3.46％、10年債は4.16％、30年債は4.85％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。



＜その他外債市況・10年債＞

ドイツ国債は2.84％、英国債は4.48％、オーストラリア10年債は4.76％、NZ10年債は4.48％近辺で推移。（気配値）。

[本日の主要政治・経済イベント]

・17：55 独：12月失業率（予想：6.3％、11月：6.3％）

・19：00 ユーロ圏：12月消費者物価指数（予想：前年比＋2.0％、11月：＋2.1％）

・22：15 米：12月ADP雇用統計（予想：前月比＋5.0万人、11月：－3.2万人）

・24：00 米：12月ISM非製造業景況指数（予想：52.2、11月：52.6）

・24：00 米：11月JOLTS求人件数（予想：760万件、10月：767万件）



海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間《CS》