*17:12JST 東京為替：ドル・円は反落、ドル買い一巡後は軟調

6日の東京市場でドル・円は反落。仲値にかけて国内勢のドル買いが先行し、一時156円79銭まで値を上げた。ただ、ドル買い一巡後は失速。午後は日経平均株価の大幅続伸による円売りで下げ渋ったが、夕方にかけてのドル売りで156円19銭まで下落した。

・ユ-ロ・円は183円64銭から183円26銭まで下落。

・ユ-ロ・ドルは1.1711ドルから1.1742ドルまで値を上げた。

・日経平均株価：始値52,157.22円、高値52,523.77円、安値52,024.62円、終値52,518.08円(前日比685.28円高)

・17時時点：ドル・円156円10-20銭、ユ-ロ・円183円20-30銭

【要人発言】

・高市首相

「税率を上げずに税収増加を目指す」

「官民投資の促進を目指し、投資成長分野への投資を重視」

「国際競争力のあるビジネス環境を整備」

・トランプ米大統領

「米国はベネズエラと戦争状態にはない」

「ベネズエラでは今後30日以内に新たな選挙は実施されない」

【経済指標】

・日・12月マネタリーべース：前年比-9.8％（11月：前年比-8.5％）《TY》