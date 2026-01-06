関連記事
東京為替：ドル・円は反落、ドル買い一巡後は軟調
東京為替：ドル・円は反落、ドル買い一巡後は軟調
6日の東京市場でドル・円は反落。仲値にかけて国内勢のドル買いが先行し、一時156円79銭まで値を上げた。ただ、ドル買い一巡後は失速。午後は日経平均株価の大幅続伸による円売りで下げ渋ったが、夕方にかけてのドル売りで156円19銭まで下落した。
・ユ-ロ・円は183円64銭から183円26銭まで下落。
・ユ-ロ・ドルは1.1711ドルから1.1742ドルまで値を上げた。
・日経平均株価：始値52,157.22円、高値52,523.77円、安値52,024.62円、終値52,518.08円(前日比685.28円高)
・17時時点：ドル・円156円10-20銭、ユ-ロ・円183円20-30銭
【要人発言】
・高市首相
「税率を上げずに税収増加を目指す」
「官民投資の促進を目指し、投資成長分野への投資を重視」
「国際競争力のあるビジネス環境を整備」
・トランプ米大統領
「米国はベネズエラと戦争状態にはない」
「ベネズエラでは今後30日以内に新たな選挙は実施されない」
【経済指標】
・日・12月マネタリーべース：前年比-9.8％（11月：前年比-8.5％）《TY》
