ミロク情報サービス、東京ヴェルディとのCSRパートナー契約を継続

■百年構想リーグと2026シーズン、ユース含めた地域貢献を推進

ミロク情報サービス<9928>(東証プライム)は1月6日、Jリーグクラブの東京ヴェルディと、「明治安田Jリーグ百年構想リーグ」および2026シーズンにおけるCSRパートナー(スポンサー)契約を継続すると発表した。秋春制移行に伴い、2026年2月から6月に開催される同リーグを含め、クラブ支援を継続する。

同社はトップチームに加え、育成組織の東京ヴェルディユースもパートナーとして支援する。各チームの公式ユニフォームには「MJS」のロゴが掲出され、ホームゲームのバックスタンドバナーや各種広報物にもロゴを掲載する。契約期間は2026年2月から2027年6月までである。

同社は2008シーズンから東京ヴェルディのスポンサーを務め、今季で19シーズン目となる。2018シーズン以降はCSR活動を重視し、小学校や保育施設でのサッカー教室、障がい者スポーツ体験教室への協力などを通じ、「サッカーを通した地域貢献活動」を推進してきた。今回の契約継続により、スポーツ振興と地域社会への貢献を一層強化する。(情報提供:日本インタビュ新聞社・株式投資情報編集部)

