*15:48JST 日経平均は続伸、2か月ぶりに最高値更新

前日5日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は史上最高値を更新したほか、エネルギーや景気敏感株を中心に買いが優勢となった。終盤にかけて上げ幅を拡大し、相場全体を押し上げた。ISM製造業景況指数が弱い結果となったものの、リスク選好の強まりにつながったとの見方も出ている。シカゴ日経225先物は上昇しており、東京市場の買い安心感につながった。米株式市場の動向を横目に、6日の日経平均は続伸して取引を開始した。寄り付き後はシカゴ日経225先物の上昇や米株高を背景に買い優勢で推移し、TOPIXも前場に最高値圏での推移が続いた。為替市場ではドル・円が156円台前半で安定的に推移し、円安進行が輸出関連株の支援材料となった。機械・電機セクターを中心に物色が広がり、需給面でも指数押し上げに寄与した。地政学リスクを巡る海外市場の動きも注視されるなか、全般にリスク選好の高い展開となった。

大引けの日経平均は前日比685.28円高の52,518.08円となった。東証プライム市場の売買高は24億6487万株、売買代金は6兆2015億円、業種別では石油・石炭製品、証券・商品先物取引業、不動産業が値上がり率上位、医薬品、電気・ガス業、鉄鋼などが値下がり率上位となっている。東証プライム市場の値上がり銘柄は84.1%、対して値下がり銘柄は13.9%となっている。

個別では、ソフトバンクＧ＜9984＞、ファーストリテ＜9983＞、アドバンテスト＜6857＞、信越化＜4063＞、東エレク＜8035＞、ファナック＜6954＞、ディスコ＜6146＞、三菱商＜8058＞、レーザーテク＜6920＞、日立＜6501＞、三井不＜8801＞、伊藤忠＜8001＞、住友不＜8830＞、住友鉱＜5713＞、三井物＜8031＞などの銘柄が上昇。

一方、中外薬＜4519＞、イビデン＜4062＞、第一三共＜4568＞、住友電＜5802＞、大塚ＨＤ＜4578＞、スズキ<7269>、アステラス製薬<4503>、太陽誘電<6976>、ＫＤＤＩ<9433>、塩野義<4507>、セブン＆アイホールディングス<3382>、ＳＵＢＡＲＵ<7270>、富士フイルム<4901>、コナミＧ<9766>、ニトリＨＤ<9843>などの銘柄が下落。《FA》