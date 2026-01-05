後場の日経平均は1306円高でスタート、キオクシアＨＤやソフトバンクGなどが上昇



[日経平均株価・TOPIX（表）]

日経平均;51645.89;+1306.41TOPIX;3474.91;+65.94



[後場寄り付き概況]

後場の日経平均は前営業日比1306.41円高の51645.89円と前引け値（51759.10円）からやや上げ幅を縮めて取引を開始した。ランチタイムの日経225先物は、きょうの高値圏での横ばい推移。前場の日経平均は、買い先行となりそのまま上げ幅を広げ、一時51816.72円まで上昇する強い展開に。後場寄り付き時点の日経平均は引き続き買い優勢でスタート。わずかに上げ幅を縮めて始まったものの、追加の手掛かり材料も特段観測されていないなか、引き続き主力銘柄を中心に物色が続いているようだ。

東証プライム市場の売買代金上位では、キオクシアＨＤ＜285A＞、ソフトバンクG＜9984＞、アドバンテスト＜6857＞、三菱重＜7011＞、フジクラ＜5803＞、東エレク＜8035＞、レーザーテック＜6920＞、三菱UFJ＜8306＞、ディスコ＜6146＞、東京電力HD＜9501＞、IHI＜7013＞など全般上昇している。業種別では、非鉄金属、機械、電気機器などが上昇率上位で推移。《CS》