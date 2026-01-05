関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比585円高の51085円
*10:06JST 「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比585円高の51085円
ADR（米国預託証券）の日本株は、シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比585円高の51085円。ADR市場では、対東証比較（ドル156.81円換算）で、対東証比較（ドル156.81円換算）で、東エレク＜8035＞、トヨタ自動車＜7203＞、ソフトバンクG＜9984＞などが上昇した。
米国株式市場はまちまち。ダウ平均は319.10ドル高の48382.39ドル、ナスダックは6.36ポイント安の23235.63で取引を終了した。新年度入りで人工知能（AI）への期待再燃でハイテクが強く、寄り付き後、まちまち。トランプ政権が昨年末に1日から発動予定であった家具やキッチンキャビネットの関税引き上げを1年延期する計画を発表したことが買い材料となりダウ中心に相場は堅調推移した。その後、ハイテクは金利高を嫌気し下落に転じたが、ダウは終盤にかけ上げ幅を拡大しまちまちで終了。
2日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円56銭へ下落後、156円98銭まで戻し、156円82銭で引けた。米12月製造業PMI確定値が予想通りとなり長期金利の上昇に連れドルが底堅く推移した。ユーロ・ドルは1.1754ドルまで反発後、1.1714ドルまで再び下落し、1.1722ドルで引けた。ユーロ圏製造業PMI確定値が予想外に下方修正される低調な結果が嫌気され、ユーロの上値を抑制。
2日のNY原油先物2月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－0.10ドル（－0.17％）の57.32ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（2日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
5020 (JXHLY) ENEOS 14.82 1162 55 4.97
「ADR下落率上位5銘柄」（2日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 2139 -70 -3.1
7
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 8625 -222 -2.51
8113 (UNICY) ユニ・チャーム 2.82 884 -11 -1.23
9503 (KAEPY) 関西電力 7.75 2431 -24 -0.98
■そのたADR（2日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 217.87 3.02 3416 6
0
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.97 0.04 2504 11
8035 (TOELY) 東京エレク 114.25 2.54 35831 151
1
6758 (SONY.N) ソニー 25.88 0.16 4058 3
4
9432 (NTTYY) NTT 25.14 -0.09 158 0.3
8058 (MTSUY) 三菱商事 22.88 -0.12 3588
2
6501 (HTHIY) 日立製作所 31.63 0.17 4960 5
8
9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.60 0.09 57392 45
2
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 57.42 0.49 18008 13608
4063 (SHECY) 信越化学工業 15.68 0.06 4918 4
5
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 126.52 -1.95 9920 794
5
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.45 0.06 5083 42
8031 (MITSY) 三井物産 594.91 3.61 4664 2
1
6098 (RCRUY) リクルートHD 11.00 0.00 8625 -222
4568 (DSNKY) 第一三共 21.37 0.11 3351
3
9433 (KDDIY) KDDI 17.25 -0.08 2705 -3.5
7974 (NTDOY) 任天堂 16.85 -0.01 10569 -2
6
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.19 -0.03 5832 15
7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.96 0.34 1566 3
0
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 17.99 -0.47 5642
2
6902 (DNZOY) デンソー 13.75 -0.01 2156 -
2
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.40 -0.19 8280 3
7
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.52 0.03 2904 5.
5
8411 (MFG.N) みずほFG 7.41 0.05 5810 110
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.84 0.05 20134 5
4
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.62 -0.01 4899 6
4
7741 (HOCPY) HOYA 152.88 0.98 23973 288
6503 (MIELY) 三菱電機 58.92 0.50 4620 3
5
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.41 0.08 3265 1
9
7751 (CAJPY) キヤノン 29.56 -0.06 4635
2
6273 (SMCAY) SMC 17.39 0.03 54539 79
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 0.00 2139 -7
0
6146 (DSCSY) ディスコ 31.50 0.70 49395 122
5
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.33 -0.07 2247 -3.5
8053 (SSUMY) 住友商事 34.65 -0.07 5433 2
1
6702 (FJTSY) 富士通 27.62 0.00 4331
2
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 113.35 1.75 17774 -2
6
5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.48 -0.22 7050 353
6
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 -0.25 1686 35.
5
8002 (MARUY) 丸紅 277.28 -1.53 4348 -
5
6723 (RNECY) ルネサス 6.97 0.10 2186 4
6
6954 (FANUY) ファナック 19.70 0.24 6178 9
4
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.50 -0.07 3685 2
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.10 -0.30 1782 1.
5
6301 (KMTUY) 小松製作所 31.96 -0.05 5012 1
2
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.66 0.02 3343 -
1
6594 (NJDCY) 日本電産 3.39 0.05 2126 -
6
6857 (ATEYY) アドバンテスト 129.50 2.50 20307 67
2
4543 (TRUMY) テルモ 14.56 0.11 2283 1
3
8591 (IX.N) オリックス 29.49 0.07 4624 7
0
（時価総額上位50位、1ドル156.81円換算）《AN》
スポンサードリンク