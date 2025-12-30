関連記事
東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ
*15:56JST 東証業種別ランキング：証券業が下落率トップ
証券業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、その他製品、サービス業、その他 金融業なども下落。一方、鉱業が上昇率トップ。そのほか精密機器、海運業、電力・ガス業も上昇。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 鉱業 ／ 918.4 ／ 0.83
2. 精密機器 ／ 12,891.85 ／ 0.20
3. 海運業 ／ 1,793.45 ／ 0.17
4. 電力・ガス業 ／ 669.89 ／ 0.03
5. パルプ・紙 ／ 623.55 ／ -0.04
6. 小売業 ／ 2,294.13 ／ -0.11
7. 電気機器 ／ 6,290.27 ／ -0.18
8. 輸送用機器 ／ 5,127.69 ／ -0.21
9. 鉄鋼 ／ 790.37 ／ -0.25
10. 石油・石炭製品 ／ 2,454.55 ／ -0.30
11. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,413.2 ／ -0.34
12. 機械 ／ 4,154.89 ／ -0.35
13. 金属製品 ／ 1,658.07 ／ -0.36
14. 保険業 ／ 3,054.75 ／ -0.40
15. 建設業 ／ 2,714.16 ／ -0.49
16. 銀行業 ／ 516.69 ／ -0.52
17. 食料品 ／ 2,444.96 ／ -0.52
18. 空運業 ／ 238.55 ／ -0.53
19. 繊維業 ／ 855.62 ／ -0.54
20. 不動産業 ／ 2,628.15 ／ -0.60
21. 化学工業 ／ 2,584.54 ／ -0.62
22. 陸運業 ／ 2,343.43 ／ -0.62
23. 医薬品 ／ 3,869.52 ／ -0.71
24. ガラス・土石製品 ／ 1,771.25 ／ -0.77
25. 水産・農林業 ／ 716.28 ／ -0.83
26. ゴム製品 ／ 5,595.67 ／ -0.84
27. 卸売業 ／ 5,091.22 ／ -0.85
28. 情報・通信業 ／ 7,568.88 ／ -0.92
29. その他金融業 ／ 1,273.31 ／ -0.99
30. サービス業 ／ 3,225.02 ／ -1.02
31. その他製品 ／ 6,630.48 ／ -1.16
32. 非鉄金属 ／ 3,502.84 ／ -1.54
33. 証券業 ／ 843.04 ／ -1.62《CS》
スポンサードリンク