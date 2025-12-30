*15:36JST 新興市場銘柄ダイジェスト：農業総合研究所は大幅続伸、J・TECは続伸

＜7774＞ J・TEC 622 +47

続伸。29日午前、自家培養軟骨「ジャック」の変形性膝関節症への適応拡大が保険収載されたと発表しストップ高で引けたが、本日も材料視されている。「ジャック」は、患者自身の細胞を用いて膝軟骨を正常軟骨と同様の組織で修復する日本初の再生医療等製品。12年に外傷性軟骨欠損症等を対象に承認、13年に保険収載を実現し、25年5月、新たな適応症として変形性膝関節症を追加する一部変更承認を取得し、今回に至った。これで、より多くの患者に軟骨修復を目指す新たな治療選択肢を提供できるようになる。

＜7694＞ いつも 782 +22

大幅続伸、一時ストップ高。好調なTikTok Shopストア運営支援成果公表が好感されている他、EC特化型の「いつもAIプラットフォーム」を展開していることから生成AI関連として注目を集めているようだ。「いつもAIプラットフォーム」は、EC領域の業績パフォーマンス向上を目的としており、同社が長年蓄積してきた独自のビッグデータと最新の生成AI技術を組み合わせることで、データ分析から具体的なアクションプランの提案までを一貫して行うサービスである。

＜3541＞ 農業総合研究所 765 +51

大幅続伸、年初来高値更新。25日の取引終了後、SOMPOホールディングス完全子会社SOMPO Light VortexによるTOBを発表、その後TOB価格767円にさや寄せする動きとなっている。公開買付者は同社株式を非公開化することを目的に本公開買付けを実施する。買い付け予定数1795万8229株(下限1068万8800株、上限設定なし)、買付期間は12月26日から26年2月16日まで。同社は、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、本公開買付けへの応募を推奨している。

＜6537＞ WASHハウス 357 -32

反落。29日昼すぎに連結子会社WASHハウスサステナブルがスターチャージエネルギージャパンと系統用分散型蓄電池事業に関する業務提携契約を締結したと発表し、29日はストップ高買い気配で引け、本日も買い先行も利益確定売りに押されている。サステナブル事業の強化等を図るため、グローバルに蓄電池・EV事業を展開し豊富な実績を有するスターチャージエネルギージャパンと提携し、店舗等に蓄電池・PCS・充電一体型ステーション等の導入を進め、サステナブル事業の推進基盤を構築するためとしている。

＜7138＞ TORICO 427 -98

急落、一時ストップ安。東京証券取引所が30日から同社株の信用取引による新規の売付け・買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)にすると発表したことを受けて、これを嫌気した売りに押されている。また、日本証券金融も増担保金徴収措置の実施を発表し、同日以降、貸借取引自己取引分および非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分の貸借担保金率を50%(うち現金担保分20%)にするとしている。

＜4593＞ ヘリオス 274 ＋2

もみ合い。29日午前、一般社団法人AND medical groupより訴訟を提起されたことを発表し、29日後場に急落したが、本日もこれを嫌気してもみ合いとなっている。一般社団法人AND medical groupより、同社が同法人と結んだ契約(24年4月9日付共同研究契約)について、履行遅滞及び不完全履行の状態にあるとし、債務不履行に基づく損害賠償1.2億円及び訴訟費用等を求める訴えを提起された。《NH》