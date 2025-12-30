関連記事
出来高変化率ランキング（10時台）～養命酒、農総研などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月30日 10:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜3541＞ 農総研 3844700 106719.16 330.67% 0.07%
＜2540＞ 養命酒 192000 125986 256.62% 0.1%
＜280A＞ TMH 847800 210668.7 175.05% 0.2466%
＜7229＞ ユタカ技研 53100 32795.4 157.99% 0.0327%
＜5287＞ イトーヨーギョ 169100 54855.6 129.36% 0.0949%
＜1329＞ iS225 754881 1496075.518 90.97% -0.0007%
＜1305＞ iFTPX年1 112850 160428.74 89% -0.0013%
＜6918＞ アバール 56600 66566.12 85.8% 0.0888%
＜7776＞ セルシード 1478800 163194.8 81.73% 0.0528%
＜2410＞ キャリアDC 45300 56372.28 77.57% -0.0032%
＜8105＞ BitcoinJ 6700300 708808.36 77.42% 0.0262%
＜2743＞ ピクセル 15723900 62392.96 70.87% 0.2%
＜3444＞ 菊池製作 1783900 619395.18 69.25% 0.0621%
＜1660＞ MXS高利J 9525 69285.251 62.95% 0.0042%
＜4234＞ サンエー化研 59000 24767.44 57.57% 0.0506%
＜9610＞ ウィルソンWLW 1728700 256075.34 56.69% 0.0697%
＜3678＞ メディアドゥ 39600 45375.74 54.91% 0.0111%
＜2569＞ 上場NSQヘ 34652 256826.998 49.87% -0.0057%
＜5262＞ 日ヒューム 1037300 906685.02 45.77% -0.0231%
＜4022＞ ラサ工 201300 694906.8 44.22% -0.0574%
<9025> 鴻池運輸 96300 220058.6 43.31% 0.0015%
<4570> 免疫生物 6826400 7867262.44 42.26% 0.0479%
<4588> オンコリス 4334700 3348602.28 36.74% 0.205%
<5715> 古河機 552200 1458478.8 35.03% -0.0012%
<5724> アサカ理研 850000 1448123.46 30.99% -0.0706%
<4107> 伊勢化 2418000 8941196.8 29.4% -0.0411%
<6993> 大黒屋 37200000 2409397.76 29.02% 0.2222%
<399A> 上日高50 99383 138316.76 28.84% -0.0068%
<1885> 東亜建 546100 1236966.38 27.15% 0.0027%
<6731> ピクセラ 3206000 69222.86 26.71% 0.0303%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
