出来高変化率ランキング（10時台）～養命酒、農総研などがランクイン

2025年12月30日 10:40

記事提供元：フィスコ

*10:40JST 出来高変化率ランキング（10時台）～養命酒、農総研などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月30日　10:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3541＞ 農総研　　　　　　 3844700 　106719.16　 330.67% 0.07%
＜2540＞ 養命酒　　　　　　　192000 　125986　 256.62% 0.1%
＜280A＞ TMH　　　　　　　847800 　210668.7　 175.05% 0.2466%
＜7229＞ ユタカ技研　　　　　53100 　32795.4　 157.99% 0.0327%
＜5287＞ イトーヨーギョ　　　169100 　54855.6　 129.36% 0.0949%
＜1329＞ iS225　　　　　754881 　1496075.518　 90.97% -0.0007%
＜1305＞ iFTPX年1　　　112850 　160428.74　 89% -0.0013%
＜6918＞ アバール　　　　　　56600 　66566.12　 85.8% 0.0888%
＜7776＞ セルシード　　　　　1478800 　163194.8　 81.73% 0.0528%
＜2410＞ キャリアDC　　　　45300 　56372.28　 77.57% -0.0032%
＜8105＞ BitcoinJ　　6700300 　708808.36　 77.42% 0.0262%
＜2743＞ ピクセル　　　　　　15723900 　62392.96　 70.87% 0.2%
＜3444＞ 菊池製作　　　　　　1783900 　619395.18　 69.25% 0.0621%
＜1660＞ MXS高利J　　　　9525 　69285.251　 62.95% 0.0042%
＜4234＞ サンエー化研　　　　59000 　24767.44　 57.57% 0.0506%
＜9610＞ ウィルソンWLW　　1728700 　256075.34　 56.69% 0.0697%
＜3678＞ メディアドゥ　　　　39600 　45375.74　 54.91% 0.0111%
＜2569＞ 上場NSQヘ　　　　34652 　256826.998　 49.87% -0.0057%
＜5262＞ 日ヒューム　　　　　1037300 　906685.02　 45.77% -0.0231%
＜4022＞ ラサ工　　　　　　　201300 　694906.8　 44.22% -0.0574%
<9025> 鴻池運輸　　　　　　96300 　220058.6　 43.31% 0.0015%
<4570> 免疫生物　　　　　　6826400 　7867262.44　 42.26% 0.0479%
<4588> オンコリス　　　　　4334700 　3348602.28　 36.74% 0.205%
<5715> 古河機　　　　　　　552200 　1458478.8　 35.03% -0.0012%
<5724> アサカ理研　　　　　850000 　1448123.46　 30.99% -0.0706%
<4107> 伊勢化　　　　　　　2418000 　8941196.8　 29.4% -0.0411%
<6993> 大黒屋　　　　　　　37200000 　2409397.76　 29.02% 0.2222%
<399A> 上日高50　　　　　99383 　138316.76　 28.84% -0.0068%
<1885> 東亜建　　　　　　　546100 　1236966.38　 27.15% 0.0027%
<6731> ピクセラ　　　　　　3206000 　69222.86　 26.71% 0.0303%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

