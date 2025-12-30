米株安も日経平均株価は5万円固めの動きに／東京株オープニングコメント

*08:49JST 米株安も日経平均株価は5万円固めの動きに

30日の日本株市場は、売りが先行した後はこう着ながらも底堅さが意識されそうだ。29日の米国市場は、NYダウが249ドル安、ナスダックは118ポイント安だった。年末年始で市場参加者が限られるなか、利益確定の売りが優勢だった。金や銀など貴金属相場が急落したことがセンチメントを冷ます形にもなったようであり、主力ハイテク株を中心に売りが目立っていた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比125円安の50355円。円相場は1ドル＝156円00銭台で推移している。

2025年の大納会となる。貴金属相場の下落により、前日に上昇が目立っていた住友鉱＜5713＞、三菱マテリアル＜5711＞、三井金属＜5706＞、DOWA＜5714＞が弱含むようだと、東京市場においてもセンチメントを冷ます形になりそうである。また、エヌビディアなどハイテク株の弱さが目立っていたこともあり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向にらみの展開になりそうだ。AI関連では引き続き分割で手掛けやすくなったソフトバンクG＜9984＞の底堅さを見極めることになりそうだ。

地政学リスクの高まりにより、三菱重＜7011＞など主力の防衛関連株の動向も注目されやすいだろう。また、売りが先行するものの、短期的な売買が中心とみられるため、下へのバイアスが強まる場面があったとしても、売り一巡後の買い戻しを狙った押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。グロース250指数は5営業日続伸とリバウンドをみせてきていることで、全体がこう着感強まるようだと個人主体の資金は中小型株での値幅取り狙いに向かわせよう。

日経平均株価は25日線が支持線として意識されやすく、同線が位置する5万円に接近する局面での押し目買い意欲は強いだろう。休場中の海外動向などカレンダーリスクが警戒されやすいだろうが、2026年相場に対する先高期待により、5万円固めの動きは意識されやすいと考えられる。AI関連株の過熱感は警戒されているものの、AIの成長加速により、投資家の関心は根強いとみておきたい。《AK》