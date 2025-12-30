*08:19JST 米国株式市場は続落、利益確定売りや地政学的リスクの高止まりを警戒

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（29日）

DEC29

Ｏ 50885（ドル建て）

Ｈ 50975

Ｌ 50355

Ｃ 50465 大証比-15（イブニング比+85）

Vol 1928



DEC29

Ｏ 50800（円建て）

Ｈ 50860

Ｌ 50250

Ｃ 50355 大証比-125（イブニング比-25）

Vol 10422

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（29日）

ADR市場では、対東証比較（ドル156.03円換算）で、東エレク＜8035＞、ソニーG<6758

>、ファーストリテ＜9983＞などが下落した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 216.44 -0.18 3377 1

3

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.89 0.00 2479 -17.5

8035 (TOELY) 東京エレク 109.14 -0.56 34058 -17

2

6758 (SONY.N) ソニー 25.77 -0.05 4021 -

8

9432 (NTTYY) NTT 25.30 -0.09 158 -0.6

8058 (MTSUY) 三菱商事 22.81 0.29 3559 -1

0

6501 (HTHIY) 日立製作所 31.62 -0.23 4934

5

9983 (FRCOY) ファーストリテ 35.97 -0.50 56124 -26

6

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 57.36 0.60 17900 13415

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.67 0.02 4890 -1

9

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 128.70 6.57 10041 802

6

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.57 0.07 5089 -32

8031 (MITSY) 三井物産 599.23 15.52 4675 -1

5

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9362 358

4568 (DSNKY) 第一三共 21.35 -0.49 3331 -3

9

9433 (KDDIY) KDDI 17.36 -0.18 2709 -9

7974 (NTDOY) 任天堂 17.11 -0.04 10679 -6

1

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.32 0.25 5823 -13

7267 (HMC.N) 本田技研工業 29.64 -0.16 1542

1

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.57 0.08 5795 12

8

6902 (DNZOY) デンソー 13.72 -0.02 2141 -1

4

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.84 -0.07 8376 7

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.42 -0.16 2874 -9.

5

8411 (MFG.N) みずほFG 7.34 0.04 5726 19

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.70 -0.23 19816 -7

4

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.76 0.11 4918 1

2

7741 (HOCPY) HOYA 149.90 -1.45 23389 -71

6503 (MIELY) 三菱電機 59.05 -0.23 4607 -1

2

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.17 -0.05 3174 -2

3

7751 (CAJPY) キヤノン 30.36 -0.12 4737 5

5

6273 (SMCAY) SMC 17.31 0.13 54018 -252

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 0.00 2128 -7

4

6146 (DSCSY) ディスコ 30.30 -0.90 47277 -47

3

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.50 0.08 2262 -10.5

8053 (SSUMY) 住友商事 35.21 0.57 5494

1

6702 (FJTSY) 富士通 27.05 -0.13 4221 -1

2

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 114.41 2.81 17851 -5

9

5108 (BRDCY) ブリヂストン 23.00 -0.01 7177 362

3

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.72 -0.03 1673 20.

5

8002 (MARUY) 丸紅 279.00 1.96 4353 -

9

6723 (RNECY) ルネサス 6.85 -0.02 2138

0

6954 (FANUY) ファナック 19.40 0.31 6054 -2

8

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.56 0.36 3676 -1

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.10 -0.10 1774 -

7

6301 (KMTUY) 小松製作所 31.98 0.15 4990 -1

1

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.70 -0.02 3339 -2

3

6594 (NJDCY) 日本電産 3.28 0.02 2047 -3

9

6857 (ATEYY) アドバンテスト 126.00 -3.00 19660 -12

0

4543 (TRUMY) テルモ 14.50 -0.14 2262 -2

0

8591 (IX.N) オリックス 29.58 0.23 4615 1

2

（時価総額上位50位、1ドル156.03円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9362 358 3.98

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（29日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 2128 -74 -3.3

6

6594 (NJDCY) 日本電産 3.28 2047 -39 -1.8

7

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.90 1396 -24 -1.6

9

6752 (PCRHY) パナソニック 12.85 2005 -34 -1.6

7



「米国株式市場概況」（29日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48461.93 前日比：-249.04

始値：48636.63 高値：48704.83 安値：48390.91

年初来高値：48731.16 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23474.35 前日比：-118.75

始値：23414.68 高値：23531.02 安値：23397.52

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6905.74 前日比：-24.20

始値：6903.60 高値：6920.21 安値：6888.76

年初来高値：6932.05 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.796％ 米10年国債 4.106％

米国株式市場は続落。ダウ平均は249.04ドル安の48461.93ドル、ナスダックは118.7

5ポイント安の23474.35で取引を終了した。

年末に向けた利益確定売りが先行したと見られ、寄り付き後、下落。トランプ大統

領が実施したウクライナ、ゼレンスキー大統領との会談後の電話会談でロシアのプ

ーチン大統領がウクライナにより大統領府が攻撃されたと主張したことがわかり、

和平案締結の期待後退でさらに売られ、終日軟調に推移し終了した。セクター別で

はエネルギーが上昇した一方、自動車・自動車部品が下落。

デジタルインフラ会社のデジタルブリッジ・グループ（DBRG）は日本の通信、ソフ

トバンクグループが人工知能（AI）ブームを支えるデジタルインフラへの投資強化

を目指した同社買収で合意したと発表したため、上昇。石油・天然ガス生産会社の

エクソンモービル（XOM）やシェブロン（CVX）は原油高に連れ利益増期待にそれぞ

れ買われた。ヨガアパレルのルルレモン・アスレティカ（LULU）は創業者のウィル

ソン氏が委任状闘争を開始、取締役会の人事、経営方針で再編を目指すことがわか

り、上昇。

順調な値上がりを見せていた金、銀は利益確定売りが加速し、急落した。

HorikoCapitalManagementLLC《FA》