東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか卸売業、鉄鋼、海運業、保険業なども上昇。一方、ゴム製品が下落率トップ。そのほか鉱業、医薬品、食料品、電気機器なども下落。
業種名／現在値／前日比（％）
1. 非鉄金属 ／ 3,557.71 ／ 2.59
2. 卸売業 ／ 5,135.08 ／ 2.04
3. 鉄鋼 ／ 792.32 ／ 1.18
4. 海運業 ／ 1,790.37 ／ 1.16
5. 保険業 ／ 3,066.99 ／ 0.96
6. 石油・石炭製品 ／ 2,461.85 ／ 0.83
7. 証券業 ／ 856.88 ／ 0.82
8. 銀行業 ／ 519.41 ／ 0.69
9. 建設業 ／ 2,727.48 ／ 0.66
10. その他金融業 ／ 1,286.1 ／ 0.46
11. 金属製品 ／ 1,664.11 ／ 0.46
12. ガラス・土石製品 ／ 1,784.98 ／ 0.44
13. パルプ・紙 ／ 623.83 ／ 0.31
14. 倉庫・運輸関連業 ／ 4,428.06 ／ 0.30
15. 繊維業 ／ 860.24 ／ 0.26
16. 電力・ガス業 ／ 669.7 ／ 0.19
17. 空運業 ／ 239.83 ／ 0.11
18. 機械 ／ 4,169.48 ／ 0.09
19. 化学工業 ／ 2,600.67 ／ -0.02
20. 情報・通信業 ／ 7,639.2 ／ -0.04
21. 不動産業 ／ 2,644.03 ／ -0.05
22. 陸運業 ／ 2,358.1 ／ -0.09
23. 輸送用機器 ／ 5,138.51 ／ -0.23
24. 小売業 ／ 2,296.64 ／ -0.37
25. 水産・農林業 ／ 722.27 ／ -0.42
26. サービス業 ／ 3,258.24 ／ -0.43
27. 精密機器 ／ 12,865.68 ／ -0.49
28. その他製品 ／ 6,708.01 ／ -0.62
29. 電気機器 ／ 6,301.72 ／ -0.63
30. 食料品 ／ 2,457.84 ／ -0.76
31. 医薬品 ／ 3,897.07 ／ -0.81
32. 鉱業 ／ 910.83 ／ -1.10
33. ゴム製品 ／ 5,642.96 ／ -1.40《CS》
