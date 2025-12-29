*09:46JST 出来高変化率ランキング（9時台）～DCM、サイエンスアーツなどがランクイン

DCM＜3050＞がランクイン（9時32分時点）。一時大幅高。前週末取引終了後に、発行済株式数の2.15％にあたる300万株、金額で55億円を上限とする自社株買いを実施すると発表している。取得期間は25年12月29日から26年6月30日まで。同時に、第3四半期決算を発表した。累計の営業利益は267億円（前年同期比3.9％減）。26年2月期営業利益は350億円（前期比5.3％増）予想。

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [12月29日 9:32 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3549＞ クスリのアオキ 592600 778666.78 137.05% 0.0385%

＜238A＞ 米債25H 919160 53617.769 98.32% 0.0013%

＜4979＞ OATアグリオ 81700 82381.7 79.63% -0.0401%

＜8029＞ ルックHD 72800 82651.92 70.02% -0.0739%

＜6078＞ バリューHR 166100 124131.18 64.98% -0.0481%

＜2211＞ 不二家 151500 186559.48 64.1% -0.0417%

＜3091＞ ブロンコB 100800 180412.2 63.42% -0.0404%

＜2935＞ ピックルスHD 78000 57417.7 61.2% -0.0007%

＜6089＞ ウィルG 124400 81440.74 47.97% 0.0111%

＜6915＞ 千代インテ 96700 172344.9 47.42% -0.0228%

＜4326＞ インテージHD 73800 88340.98 45.79% -0.0345%

＜2734＞ サーラ 92000 63374.62 41.58% 0.0035%

＜2170＞ LINK＆M 886200 301980.44 37.5% 0.0097%

＜237A＞ iS米債25 487370 51920.164 36.95% 0.0011%

＜7105＞ 三菱ロジ 95200 128249.12 33.49% 0%

＜8142＞ トーホー 38700 106241.7 31.71% 0.0025%

＜3053＞ ペッパー 640900 74690.58 31.58% -0.0427%

＜1577＞ NF高配70 6024 212546.248 31.43% 0.003%

＜8217＞ オークワ 93200 59938.2 29.83% 0.0264%

＜3050＞ DCM 214200 272674.96 29.78% 0.0068%

<4022> ラサ工 59600 305118.2 29.5% 0.0583%

<7613> シークス 383700 400346.68 28.48% -0.026%

<4412> サイエンスアーツ 40200 51144.92 22% 0.0862%

<4404> ミヨシ 171100 279783.66 21.49% -0.0688%

<7512> イオン北海 137300 96810.8 20.7% 0.0021%

<6630> ヤーマン 190500 120237.14 18.25% -0.0128%

<3964> オークネット 200600 299368.32 17.14% -0.0134%

<9663> ナガワ 29600 157613.6 16.37% -0.0126%

<2752> フジオフドG 422800 356856.62 16.19% -0.0373%

<8179> ロイヤルHD 881200 954743.48 15.95% 0%



