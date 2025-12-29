ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（9時台）～DCM、サイエンスアーツなどがランクイン

2025年12月29日 09:46

印刷

記事提供元：フィスコ

*09:46JST 出来高変化率ランキング（9時台）～DCM、サイエンスアーツなどがランクイン
DCM＜3050＞がランクイン（9時32分時点）。一時大幅高。前週末取引終了後に、発行済株式数の2.15％にあたる300万株、金額で55億円を上限とする自社株買いを実施すると発表している。取得期間は25年12月29日から26年6月30日まで。同時に、第3四半期決算を発表した。累計の営業利益は267億円（前年同期比3.9％減）。26年2月期営業利益は350億円（前期比5.3％増）予想。
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月29日　9:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜3549＞ クスリのアオキ　　 592600 　778666.78　 137.05% 0.0385%
＜238A＞ 米債25H　　　　　919160 　53617.769　 98.32% 0.0013%
＜4979＞ OATアグリオ　　　81700 　82381.7　 79.63% -0.0401%
＜8029＞ ルックHD　　　　　72800 　82651.92　 70.02% -0.0739%
＜6078＞ バリューHR　　　　166100 　124131.18　 64.98% -0.0481%
＜2211＞ 不二家　　　　　　　151500 　186559.48　 64.1% -0.0417%
＜3091＞ ブロンコB　　　　　100800 　180412.2　 63.42% -0.0404%
＜2935＞ ピックルスHD　　　78000 　57417.7　 61.2% -0.0007%
＜6089＞ ウィルG　　　　　　124400 　81440.74　 47.97% 0.0111%
＜6915＞ 千代インテ　　　　　96700 　172344.9　 47.42% -0.0228%
＜4326＞ インテージHD　　　73800 　88340.98　 45.79% -0.0345%
＜2734＞ サーラ　　　　　　　92000 　63374.62　 41.58% 0.0035%
＜2170＞ LINK＆M　　　　886200 　301980.44　 37.5% 0.0097%
＜237A＞ iS米債25　　　　487370 　51920.164　 36.95% 0.0011%
＜7105＞ 三菱ロジ　　　　　　95200 　128249.12　 33.49% 0%
＜8142＞ トーホー　　　　　　38700 　106241.7　 31.71% 0.0025%
＜3053＞ ペッパー　　　　　　640900 　74690.58　 31.58% -0.0427%
＜1577＞ NF高配70　　　　6024 　212546.248　 31.43% 0.003%
＜8217＞ オークワ　　　　　　93200 　59938.2　 29.83% 0.0264%
＜3050＞ DCM　　　　　　　214200 　272674.96　 29.78% 0.0068%
<4022> ラサ工　　　　　　　59600 　305118.2　 29.5% 0.0583%
<7613> シークス　　　　　　383700 　400346.68　 28.48% -0.026%
<4412> サイエンスアーツ　　40200 　51144.92　 22% 0.0862%
<4404> ミヨシ　　　　　　　171100 　279783.66　 21.49% -0.0688%
<7512> イオン北海　　　　　137300 　96810.8　 20.7% 0.0021%
<6630> ヤーマン　　　　　　190500 　120237.14　 18.25% -0.0128%
<3964> オークネット　　　　200600 　299368.32　 17.14% -0.0134%
<9663> ナガワ　　　　　　　29600 　157613.6　 16.37% -0.0126%
<2752> フジオフドG　　　　422800 　356856.62　 16.19% -0.0373%
<8179> ロイヤルHD　　　　881200 　954743.48　 15.95% 0%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《NH》

関連記事