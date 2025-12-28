11月の百貨店とSC売上は前年上回る、冬物が好調

日本百貨店協会と日本ショッピングセンター協会が11月の売上高を発表。昨年に比べて休日が2日多かったことに加えて、気温の低下により冬物商品が好調だったことで、どちらも前年同月を上回ったことが分かった。

■百貨店売上高は4カ月連続で前年上回る

25日、日本百貨店協会が11月度の全国百貨店売上高概況を発表した。売上高は前年同月比（店舗数調整後）0.9%増の5,214億867万3,000円となり、4カ月連続で前年同月を上回った。

11月は気温の低下によりコートなどの冬物衣料が好調。時計や宝飾品などの高額商品も外商顧客向けに伸長した。菓子はお歳暮やクリスマスなどのギフト需要で引き続き好調。お節料理やクリスマスケーキの予約も堅調だった。

■大都市は大阪、神戸、その他の地区は四国が好調

大都市は10都市中6都市で前年同月を上回った。その中でもプラス幅が大きかった都市は、名古屋（前年同月比:2.6%増、以下同じ）、京都（2.6%増）、大阪（4.1%増）、神戸（6.0%増）。

反対に前年同月を下回った都市は、札幌（1.1%減）、仙台（4.3%減）、東京（0.1%減）、横浜（2.0%減）の4都市。

都市以外の地区は明暗が分かれた。近畿（1.5%増）、中国（1.6%増）、四国（4.8%増）が前年同月を上回った一方、東北（6.7%減）、関東（0.6%減）、中部（2.3%減）、九州（0.4%減）が下回った。

商品別売上高も明暗が分かれた。好調だった商品は婦人服・洋品（2.0%増）、美術・宝飾・貴金属（6.7%増）、その他雑貨（5.3%増）、菓子（3.8%増）、サービス（8.4%増）など。反対に不振だった商品は家具（6.9%減）、家電（2.8%減）、その他家庭用品（3.6%減）、生鮮食品（3.0%減）、その他（6.4%減）、商品券（6.7%減）など。

■ショッピングセンターは45カ月連続で前年上回る

同日、日本ショッピングセンター協会が11月度SC販売統査報告を発表した。売上高は前年同月比6.2%増の7,725億7,086万1,000円となり、45カ月連続で前年同月を上回った。

昨年と比較して休日が2日多く、3連休が2回あったことで来館客数が増加。さらに気温の低下による冬物商材が大きく動いたことで、「ファッション」「雑貨」「飲食」「サービス」など幅広い分野で好調だった。

■大都市、その他の地域とも全て前年上回る

売上のうち、テナントは同6.9%増の5,940億3,509万8,000円で、全体同様に45カ月連続で前年同月を上回った。キーテナントは同3.9%増の1,785億3,576万5,000円となり、6カ月連続で前年同月を上回った。

大都市とその他の地域は全て前年同月を上回った。大都市では名古屋市（前年同月比:10.2%増、以下同じ）、大阪市（7.4%増）、神戸市（11.1%増）、福岡市（9.1%増）で、その他の地域では近畿（8.4%増）、中国（7.1%増）、九州・沖縄（10.2%増）で伸び幅が大きめだった。（記事：県田勢・記事一覧を見る）