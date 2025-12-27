*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1クスリのアオキ、農業総合研究所、ブルボンなど

銘柄名<コード>26日終値⇒前日比

マイネット＜3928＞ 282 +16

25年12月期利益予想を上方修正。

fonfun＜2323＞ 978 +55

1株を3株に分割。

ブルボン＜2208＞ 2597 +111

株主優待制度を拡充。

アルピコHD＜297A＞ 230 +13

株主優待制度を導入。

ナガイレーベ＜7447＞ 1828 -80

第1四半期営業利益28.8％減。

農業総合研究所＜3541＞ 614 +100

SOMPO＜8630＞子会社が1株767円でTOB。

クスリのアオキ＜3549＞ 4362 +700

9-11月期好決算に還元強化策もサプライズとなり。

GMOインターネット＜4784＞ 1095 +114

リバウンドの動きが継続する形で。

東邦亜鉛＜5707＞ 949 +49

25日の急反落を受けて買い戻しが先行。

カカクコム＜2371＞ 2355 +147.5

オアシス・マネジメントが大量保有。

キオクシアHD＜285A＞ 11415 +620

米クリスマスラリーへの期待で半導体株上昇。

TOWA＜6315＞ 2216 +25

半導体関連株の強い動きに連れ高へ。

エイベックス＜7860＞ 1271 +59

サンリオと戦略的パートナーシップに向け基本合意。

KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 5705 +305

前工程装置市場の回復期待が続く形にも。

ユニチカ＜3103＞ 277 +3

25日から短期資金の値幅取り商い活発化。

東洋証券＜8614＞ 643 +18

高配当利回り水準に関心続く。

任天堂＜7974＞ 10795 +245

本日から「ニンテンドーeショップ 新春セール」開催。

大同メタル工業＜7245＞ 978 +19

造船関連やDC関連として関心か。

CIJ＜4826＞ 535 +7

日立製作所との業務提携契約締結を材料視。

SBI新生銀行<8303> 1789 +69

IPO空白期間に向け直近IPO銘柄には好需給期待も。

ACCESS<4813> 573 -38

連日の株価急伸で利食い売り集まる形に。

KLab<3656> 368 -1

週末要因から短期資金の手仕舞い売り。

ミガロHD<5535> 398 -18

25日に急伸の反動で戻り売り優勢。《CS》