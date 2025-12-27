関連記事
前日に動いた銘柄 part1クスリのアオキ、農業総合研究所、ブルボンなど
銘柄名<コード>26日終値⇒前日比
マイネット＜3928＞ 282 +16
25年12月期利益予想を上方修正。
fonfun＜2323＞ 978 +55
1株を3株に分割。
ブルボン＜2208＞ 2597 +111
株主優待制度を拡充。
アルピコHD＜297A＞ 230 +13
株主優待制度を導入。
ナガイレーベ＜7447＞ 1828 -80
第1四半期営業利益28.8％減。
農業総合研究所＜3541＞ 614 +100
SOMPO＜8630＞子会社が1株767円でTOB。
クスリのアオキ＜3549＞ 4362 +700
9-11月期好決算に還元強化策もサプライズとなり。
GMOインターネット＜4784＞ 1095 +114
リバウンドの動きが継続する形で。
東邦亜鉛＜5707＞ 949 +49
25日の急反落を受けて買い戻しが先行。
カカクコム＜2371＞ 2355 +147.5
オアシス・マネジメントが大量保有。
キオクシアHD＜285A＞ 11415 +620
米クリスマスラリーへの期待で半導体株上昇。
TOWA＜6315＞ 2216 +25
半導体関連株の強い動きに連れ高へ。
エイベックス＜7860＞ 1271 +59
サンリオと戦略的パートナーシップに向け基本合意。
KOKUSAI ELECTRIC＜6525＞ 5705 +305
前工程装置市場の回復期待が続く形にも。
ユニチカ＜3103＞ 277 +3
25日から短期資金の値幅取り商い活発化。
東洋証券＜8614＞ 643 +18
高配当利回り水準に関心続く。
任天堂＜7974＞ 10795 +245
本日から「ニンテンドーeショップ 新春セール」開催。
大同メタル工業＜7245＞ 978 +19
造船関連やDC関連として関心か。
CIJ＜4826＞ 535 +7
日立製作所との業務提携契約締結を材料視。
SBI新生銀行<8303> 1789 +69
IPO空白期間に向け直近IPO銘柄には好需給期待も。
ACCESS<4813> 573 -38
連日の株価急伸で利食い売り集まる形に。
KLab<3656> 368 -1
週末要因から短期資金の手仕舞い売り。
ミガロHD<5535> 398 -18
25日に急伸の反動で戻り売り優勢。《CS》
