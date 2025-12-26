*15:15JST クロスキャット---社員交流の活性化と多様な働き方を促進のために、オフィスの一部をリニューアル

クロスキャット＜2307＞は25日、社員交流の活性化と多様な働き方を促進するため、本社オフィスの一部をリニューアルしたと発表した。今回のリニューアルでは、『社員が集い、つながり、広がる場』をコンセプトに、大会議室およびコラボレーションスペース、リフレッシュスペースを新設した。新設した大会議室は、社内外の打合せや採用イベントなどに利用可能な多目的スペースとし、隣接するエリアには12席のビッグテーブルを備えたコラボレーションスペースを整備した。また、社員同士の交流や休憩を目的とした「Refresh Room」を新設し、飲食カウンターやミーティングスペースを設置したほか、無人コンビニ「MINI STOP pocket」を導入した。このほか、本社オフィスには個人作業ブースを設置しており、2025年8月には品川エリアの2つの開発拠点にも個人作業ブースを新設している。これらの環境整備により、社員の業務効率性や快適性を高め、社員エンゲージメント向上につなげていく。《NH》