*15:01JST 出来高変化率ランキング（14時台）～リンクバル、ミタチなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月26日 14:32 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
＜6046＞ リンクバル 3748000 8338.22 374.12% 0.1323%
＜354A＞ iF高配50 243680 53649.319 288.03% -0.0011%
＜1569＞ TPX－1倍 328070 25450.006 258.5% -0.0023%
＜7860＞ エイベックス 748400 199657.2 195.73% 0.0437%
＜3321＞ ミタチ 331000 109009.2 194.25% 0.055%
＜2702＞ マクドナルド 2224300 3515294.6 183.1% 0.0046%
＜1651＞ iF高配40 59524 35919.637 182.7% -0.0003%
＜1473＞ Oneトピクス 38530 50529.18 180.56% 0.0019%
＜1571＞ NF日経イン 2888061 369650.59 174.64% -0.0072%
＜3196＞ ホットランドH 299700 132012.64 159.48% -0.0042%
＜9268＞ オプティマス 1658000 117735.8 157.39% -0.0089%
＜3028＞ アルペン 449000 247513.3 157.06% 0.0063%
＜3103＞ ユニチカ 4232400 291205.2 150.37% 0.0291%
＜5121＞ 藤コンポ 271400 190436.8 134.75% 0.0404%
＜8011＞ 三陽商 152800 199156.6 129.16% 0.0187%
＜7068＞ FフォースG 652700 132316.48 123.54% -0.0984%
＜2841＞ iFナス100H 77395 41375.69 121.04% -0.0019%
＜7094＞ NexTone 519200 266222.66 119.27% -0.0465%
＜2752＞ フジオフドG 604500 239382.86 118.64% 0%
＜8179＞ ロイヤルHD 657900 545086.36 118.63% 0.0148%
<3089> テクノアルファ 103900 43397.1 118.49% 0.0077%
<369A> エータイ 65700 77165.44 113.02% 0.0406%
<4053> サンアスタリスク 964900 149500 112.26% 0.0082%
<1899> 福田組 215000 542725.2 109.15% -0.0136%
<7846> パイロット 512400 959261.06 108.68% 0.0129%
<3903> gumi 2007700 263786.4 108.02% 0.0315%
<3486> グロバルリン 406100 304534.4 106.83% -0.0068%
<8963> INV 55356 1563521.92 105.39% -0.006%
<6929> 日セラミ 206400 321465.3 102.18% 0.0026%
<6498> キッツ 520600 357366.04 100.53% -0.0073%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
