ホーム > マーケット > 個別株 > 記事

出来高変化率ランキング（14時台）～リンクバル、ミタチなどがランクイン

2025年12月26日 15:01

印刷

記事提供元：フィスコ

*15:01JST 出来高変化率ランキング（14時台）～リンクバル、ミタチなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[12月26日　14:32　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

＜6046＞ リンクバル　　　　 3748000 　8338.22　 374.12% 0.1323%
＜354A＞ iF高配50　　　　243680 　53649.319　 288.03% -0.0011%
＜1569＞ TPX－1倍　　　　328070 　25450.006　 258.5% -0.0023%
＜7860＞ エイベックス　　　　748400 　199657.2　 195.73% 0.0437%
＜3321＞ ミタチ　　　　　　　331000 　109009.2　 194.25% 0.055%
＜2702＞ マクドナルド　　　　2224300 　3515294.6　 183.1% 0.0046%
＜1651＞ iF高配40　　　　59524 　35919.637　 182.7% -0.0003%
＜1473＞ Oneトピクス　　　38530 　50529.18　 180.56% 0.0019%
＜1571＞ NF日経イン　　　　2888061 　369650.59　 174.64% -0.0072%
＜3196＞ ホットランドH　　　299700 　132012.64　 159.48% -0.0042%
＜9268＞ オプティマス　　　　1658000 　117735.8　 157.39% -0.0089%
＜3028＞ アルペン　　　　　　449000 　247513.3　 157.06% 0.0063%
＜3103＞ ユニチカ　　　　　　4232400 　291205.2　 150.37% 0.0291%
＜5121＞ 藤コンポ　　　　　　271400 　190436.8　 134.75% 0.0404%
＜8011＞ 三陽商　　　　　　　152800 　199156.6　 129.16% 0.0187%
＜7068＞ FフォースG　　　　652700 　132316.48　 123.54% -0.0984%
＜2841＞ iFナス100H　　77395 　41375.69　 121.04% -0.0019%
＜7094＞ NexTone　　　519200 　266222.66　 119.27% -0.0465%
＜2752＞ フジオフドG　　　　604500 　239382.86　 118.64% 0%
＜8179＞ ロイヤルHD　　　　657900 　545086.36　 118.63% 0.0148%
<3089> テクノアルファ　　　103900 　43397.1　 118.49% 0.0077%
<369A> エータイ　　　　　　65700 　77165.44　 113.02% 0.0406%
<4053> サンアスタリスク　　964900 　149500　 112.26% 0.0082%
<1899> 福田組　　　　　　　215000 　542725.2　 109.15% -0.0136%
<7846> パイロット　　　　　512400 　959261.06　 108.68% 0.0129%
<3903> gumi　　　　　　2007700 　263786.4　 108.02% 0.0315%
<3486> グロバルリン　　　　406100 　304534.4　 106.83% -0.0068%
<8963> INV　　　　　　　55356 　1563521.92　 105.39% -0.006%
<6929> 日セラミ　　　　　　206400 　321465.3　 102.18% 0.0026%
<6498> キッツ　　　　　　　520600 　357366.04　 100.53% -0.0073%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事