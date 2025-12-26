*14:52JST Kaizen Platform---大企業のDX/AIXを支援する人材紹介サービスを開始

Kaizen Platform ＜4170＞は25日、子会社のKaizen Tech Agentを通じて、スタートアップのCXO・幹部経験者・エース人材と大企業のDX/AIX(デジタルトランスフォーメーション/AIトランスフォーメーション)部門をつなぐ人材紹介サービス「Kaizen AIX Agent」の提供を開始したと発表した。

本サービスは、スタートアップで事業の立ち上げや組織マネジメント等、急成長を牽引してきたスタートアップ人材と、DX/AIXを推進する大企業とをマッチングさせる人材紹介サービスで、CxO経験者、事業責任者、プロダクトマネージャーやVPoE/テックリード、グロース/マーケティング責任者などが対象となる。また、正社員としての参画だけでなく、週2-3日から業務委託として参画し、相互の適合性を見極めた上で正社員登用を図るなど柔軟な仕組みも備えている。

さらに、AI時代の戦略コンサルティングファーム「Kaizen AIX Consulting」と連携し、「何をすべきか(戦略)」と「誰がやるか(人材)」の両面から企業の変革を支援する体制を構築。

スタートアップ市場での経験を活かした人材を、新たなキャリアとして大企業の変革推進に導くことを目的としている。《NH》