ビジュアル・プロセッシング・ジャパン Sansanの導入事例を新しく公開
*14:07JST ビジュアル・プロセッシング・ジャパン---Sansanの導入事例を新しく公開
ビジュアル・プロセッシング・ジャパン＜334A＞は25日、自社が提供するデジタルアセット管理(DAM)クラウドサービス「CIERTO」の導入事例として、Sansan＜4443＞における活用事例を新たに公開したと発表した。
今回の事例では、コンテンツガバナンス業務の効率化とチーム内での対応標準化を目的としたCIERTO導入による具体的な課題解決と成果が紹介されている。
従来、コンテンツ更新時に多大な工数を要することが大きな負担となっていたが、CIERTOの一括検索機能を活用することで、該当コンテンツの迅速な特定が可能となり、検索工程の大幅な短縮を実現した。また、誰でも更新が必要なコンテンツを特定できるようになったことで、社員間の感覚的な対応スピードの差を解消。対応漏れが発生しかねない目視での確認作業から脱却できたことで、対応精度の向上にも寄与している。
さらに、部門間での修正指示や実際のコンテンツなどのやりとりが煩雑化していた課題に対しては、CIERTOのコメント機能を活用することで、作業がすべて同プラットフォーム内で完結可能となり、ローカル作業を不要とした体制の可視化と連携強化が図られた。《NH》
