NY金：クリスマスの祝日で休場。

2025年12月26日 07:32

記事提供元：フィスコ

NY金先物市場はクリスマスの祝日で休場。《CS》

