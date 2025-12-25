*15:39JST 新興市場銘柄ダイジェスト：GENDAは大幅上昇、ROXXは反発

＜3777＞ 環境フレンド 48 +3

急騰。24日の取引終了後に、神奈川県真鶴町と包括的連携に関する覚書(MOU)を締結したことを発表し、好材料視されている。ペロブスカイト太陽電池の実証導入事業を契機として、地域のレジリエンス強化や脱炭素化に向けた取り組みの重要性について双方の認識が一致し、真鶴町との間で今回の包括的連携に関するMOU締結に至った。同締結により、今後、真鶴町と協力して、防災力の向上、エネルギーレジリエンスの強化、脱炭素化の推進を進め、持続可能で強靭な地域社会の実現に取り込んでいくとしている。

＜9166＞ GENDA 741 +68

大幅上昇。24日受付でゼナーアセットマネジメントエルエルピーが大量保有報告書を提出したことを受け、買いが優勢となっている。報告書によれば、ゼナーアセットマネジメントエルエルピーの保有比率は5.62%(10,453,000株)となり、新たに5%を超えていることが判明した。報告義務発生日は12月17日。投資(投資一任契約に係る顧客資産の運用)を主な目的とするが、状況に応じて運営及び資本の効率化に向けて、発行者の経営陣との意見交換や重要提案行為等を行う場合があるとしている。

＜4379＞ フォトシンス 425 -28

軟調。24日受付で光通信が変更報告書を提出したことを受けて、買い先行も年初来高値更新後、利益確定売りに押されている。報告書によれば、光通信及び共同保有者の保有比率は12.71％から13.83％(2,163,200株)に増加していることが判明した。報告義務発生日は12月17日。保有目的は、純投資としている。

＜290A＞ Syns 1154 -192

急落。同社は、経済産業省の実施する令和4年度第二次補正予算「中小企業イノベーション創出推進事業」(フェーズ3)において、「衛星リモートセンシングビジネス高度化実証」テーマに、補助対象事業者として採択されている。これに伴い、25年12月期第4四半期連結会計期間において、8.01億円の補助金を受領することとなったため、補助金収入として営業外収益に計上すると発表した。また、防衛省の公告「衛星コンステレーションの整備・運営等事業」を12月24日に落札したと発表も売りに押されている。

＜4074＞ ラキール 716 -94

急落。25年12月期の通期業績予想の下方修正を発表、これを嫌気した売りが優勢となっている。売上高を86.57億円から77.16億円(10.9%減)へ、経常利益を9.09億円から4.50億円(50.5%減)へ下方修正した。第4四半期中の契約を想定していた複数の大型案件が受注に至らなかったことやコンサルティングサービスが新規プロジェクトの開始延期の影響により回復が遅れていること、プロフェッショナルサービスは一定の回復を見せているものの若干の計画未達であることなどが理由としている。

＜241A＞ ROXX 480 +43

反発。24日の取引終了後に、建設業界に特化した人材アウトソーシングを行うアーキ・ジャパンの中途採用活動において、『Zキャリア AI面接官』が導入されたことを発表し、好材料視されている。アーキ・ジャパンは、採用プロセスの柔軟性と効率性を高める新たな採用DXの取り組みとして、AI面接を活用することになり『Zキャリア AI面接官』を選定した。『Zキャリア AI面接官』の導入により、採用工数を削減し、面接官の負担軽減と候補者の利便性向上および採用機会の最大化を目的としている。《NH》