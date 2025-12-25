*14:12JST ＦＣＥ---「AI OMNI AGENT」がガチャピン・ムックをプロモーションに起用

ＦＣＥ＜9564＞は24日、企業の生産性を進化させるAIプラットフォーム「AI OMNI AGENT(オムニエージェント)」において、「ガチャピン・ムック」をプロモーションに起用すると発表した。

同社は「中小企業からニッポンを元気にプロジェクト」へ参画し、その公式アンバサダーである「ガチャピン・ムック」を起用した広告展開やプロモーションを行う。「ガチャピン・ムック」は、子どもから大人まで幅広い層に長年親しまれる国民的キャラクターとされており、同社によれば、その「明るさ」「親しみやすさ」「チャレンジ精神」は、「誰でも使える」「導入しやすい」「思わず使いたくなるAI」を目指す「AI OMNI AGENT」のコンセプトと高い親和性がある。今後は、既存顧客に加え、業界・業種を超えた企業への認知拡大を図り、現場におけるAI活用を促進する。

「AI OMNI AGENT」は、自然言語で指示することで誰でも簡単にAIエージェントを作成できる点や、日本語データの読み取り性能に強みを持ち、RAG技術の精度評価では82.7%を達成している。また、入力データをAI側に残さない仕組みにより、企業データのセキュリティやコンプライアンスにも配慮している。《NH》