*07:48JST 24日の米国市場ダイジェスト：NYダウは288ドル高 雇用関連指標を好感

■NY株式：NYダウは288ドル高 雇用関連指標を好感

米国株式市場は続伸。ダウ平均は288.75ドル高の48731.16ドル、ナスダックは51.47

ポイント高の23613.31で取引を終了した。

クリスマス休日を控えた調整で、寄り付き後、まちまち。その後、直近の週次新規

失業保険申請件数の結果を受け労働市場の悪化懸念が後退したほか、スポーツ用品

メーカー、ナイキ（NKE）などが支援し、相場は上昇した。短縮取引となる中、クリ

スマスラリー入りで終盤にかけて上げ幅を拡大。ダウ平均株価、S&P500種指数は過

去最高値を更新し、終了した。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇した一

方、エネルギーが下落。

スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は同社の取締役を務める携帯端末アップル

（AAPL）の最高経営責任者（CEO）クック氏が同社株を300万ドル相当購入したこと

が当局への届け出で明らかになり、上昇。バイオのダイナバックス（DVAX）は、フ

ランスの製薬会社サノフィ（SAN FP）が22億ドル規模の同社買収を発表し、上昇。



半導体のインテル（INTC）は同業、エヌビディア（NVDA）が同社の製造技術「18A」

プロセスを利用した生産試験を中止したとの報道を嫌気し、下落した。エヌビディ

ア（NVDA）も小幅安。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は同社製2022年型「モ

デル3」の一部を対象に緊急時のドア解錠機能を焦点とした調査を安全当局が実施す

ることが明かになり、下落した。

短期金融市場は依然、連邦準備制度理事会（FRB）による来年2回の利下げを織り込

んでいる。

■NY為替：ドルは下げ渋り、米新規失業保険申請件数は予想外の減少

24日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円07銭から155円68銭まで下落し、155

円93銭で引けた。米国長期金利低下に連れドル売りが優勢となったほか、日本当局

による円安是正介入警戒感に伴う円買いが優勢となった。その後、米・先週分新規

失業保険申請件数が予想外に減少し、労働市場の底堅さが示され、ドル売りが後退

した。

ユーロ・ドルは1.1791ドルから1.1773ドルまで下落し、1.1780ドルで引けた。ユー

ロ・円は183円90銭から183円29銭まで下落した。根強い日本当局による円安是正介

入警戒感も円買いが優勢となった。ポンド・ドルは1.3510ドルから1.3492ドルまで

下落。ドル・スイスは0.7873フランから0.7897フランまで上昇した。



■NY原油：伸び悩み、クリスマス前で利食い売りが増える

24日のNY原油先物2月限は伸び悩み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物

2月限は、前営業日比－0.03ドル（－0.05％）の58.35ドルで通常取引を終了した。

時間外取引を含めた取引レンジは58.13－58.75ドル。ロンドン市場の序盤にかけて5

8.75ドルまで買われたが、クリスマス前で利食い売りが増えたことから、米国市場

の前半にかけて58.13ドルまで値下がり、その後は主に58ドル台前半で推移した。



■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 56.25ドル +0.28ドル（+0.50％）

モルガン・スタンレー（MS） 181.65ドル +2.15ドル（+1.19％）

ゴールドマン・サックス（GS）910.78ドル +9.07ドル（+1.00％）

インテル（INTC） 36.16ドル -0.19ドル（-0.52％）

アップル（AAPL） 273.81ドル +1.45ドル（+0.53％）

アルファベット（GOOG） 315.67ドル -0.01ドル（0.00％）

メタ（META） 667.55ドル +2.61ドル（+0.39％）

キャタピラー（CAT） 583.76ドル +1.34ドル（+0.23％）

アルコア（AA） 53.63ドル -0.02ドル（-0.03％）

ウォルマート（WMT） 111.61ドル +0.71ドル（+0.64％）