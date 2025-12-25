*05:40JST NY株式：NYダウは288ドル高 雇用関連指標を好感（24日）

米国株式市場は続伸。ダウ平均は288.75ドル高の48731.16ドル、ナスダックは51.47ポイント高の23613.31で取引を終了した。

クリスマス休日を控えた調整で、寄り付き後、まちまち。その後、直近の週次新規失業保険申請件数の結果を受け労働市場の悪化懸念が後退したほか、スポーツ用品メーカー、ナイキ（NKE）などが支援し、相場は上昇した。短縮取引となる中、クリスマスラリー入りで終盤にかけて上げ幅を拡大。ダウ平均株価、S&P500種指数は過去最高値を更新し、終了した。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇した一方、エネルギーが下落。

スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は同社の取締役を務める携帯端末アップル（AAPL）の最高経営責任者（CEO）クック氏が同社株を300万ドル相当購入したことが当局への届け出で明らかになり、上昇。バイオのダイナバックス（DVAX）は、フランスの製薬会社サノフィ（SAN FP）が22億ドル規模の同社買収を発表し、上昇。

半導体のインテル（INTC）は同業、エヌビディア（NVDA）が同社の製造技術「18A」プロセスを利用した生産試験を中止したとの報道を嫌気し、下落した。エヌビディア（NVDA）も小幅安。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は同社製2022年型「モデル3」の一部を対象に緊急時のドア解錠機能を焦点とした調査を安全当局が実施することが明かになり、下落した。

短期金融市場は依然、連邦準備制度理事会（FRB）による来年2回の利下げを織り込んでいる。

HorikoCapitalManagementLLC《FA》