TDSE---Komlock labとAIエージェントによる自律決済経済圏の実現に向けた実証実験を開始

TDSE＜7046＞は23日、Komlock lab(本社：東京都渋谷区)と連携し、AIエージェントが人間の介在なく自律的に決済を行う「Agentic Commerce(自律型決済経済)」分野において、先進的な実証実験を開始することを発表した。

同社が長年培ってきたデータ分析・AI技術およびAIエージェント構築技術と、Komlock labが有するAIエージェントの自律決済およびブロックチェーン技術を掛け合わせ、日本円ステーブルコイン「JPYC」を活用した新たな経済圏のインフラ構築を目指す。実証実験では、AI分析資産のAPI化と活用および自律的決済フローの構築・検証を行う。取り組みの特長として、既存の強力なAI資産を活用すること、日本市場における先行者利益の獲得を目指すことが挙げられる。

同社は、2023年度より3か年に及ぶ中期経営計画「MISSION2025」を始動させ、プロダクト事業を第2の事業の柱とすることで将来的な飛躍を目指しており、当実証実験について、AI市場の潮流を洞察し、新たなデジタル経済圏における競争力を獲得するための先進的な取り組みと位置づけている。《NH》