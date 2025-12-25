関連記事
「株式」ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪日中比100円高の50440円
ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（ドル156.02円換算）で、トヨタ自動車＜7203＞、ソニーG＜6758＞、ファーストリテ＜9983＞などが下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比100円高の50440円。
米国株式市場は続伸。ダウ平均は288.75ドル高の48731.16ドル、ナスダックは51.47ポイント高の23613.31で取引を終了した。クリスマス休日を控えた調整で、寄り付き後、まちまち。その後、直近の週次新規失業保険申請件数の結果を受け労働市場の悪化懸念が後退したほか、スポーツ用品メーカー、ナイキ（NKE）などが支援し、相場は上昇した。短縮取引となる中、クリスマスラリー入りで終盤にかけて上げ幅を拡大。ダウ平均株価、S&P500種指数は過去最高値を更新し、終了した。
24日のニューヨーク外為市場でドル・円は156円07銭から155円68銭まで下落し、155円93銭で引けた。米国長期金利低下に連れドル売りが優勢となったほか、日本当局による円安是正介入警戒感に伴う円買いが優勢となった。その後、米・先週分新規失業保険申請件数が予想外に減少し、労働市場の底堅さが示され、ドル売りが後退した。ユーロ・ドルは1.1791ドルから1.1773ドルまで下落し、1.1780ドルで引けた。
NY原油先物2月限は伸び悩み（NYMEX原油2月限終値：58.35↓0.03）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比－0.03ドル（－0.05％）の58.35ドルで通常取引を終了した。
「ADR上昇率上位5銘柄」（24日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
8601 (DSEEY) 大和証券G本社 9.21 1437 57.5 4.17
5020 (JXHLY) ENEOS 14.55 1135 36 3.28
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9361 267 2.94
8830 (SURYY) 住友不動産 26.00 8113 216 2.74
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1677 36.5 2.22
「ADR下落率上位5銘柄」（24日）
コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）
9107 (KAIKY) 川崎汽船 12.20 1903 -248.5 -11.55
6752 (PCRHY) パナソニック 12.10 1888 -174.5 -8.46
2801 (KIKOY) キッコーマン 17.90 1396 -21 -1.48
6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 2028 -26 -1.27
6869 (SSMXY) シスメックス 9.93 1549 -9 -0.58
■そのたADR（24日）
7203 (TM.N) トヨタ自動車 216.73 -2.51 3381 2
8
8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.95 -0.16 2489 8
8035 (TOELY) 東京エレク 106.80 0.70 33326 10
6
6758 (SONY.N) ソニー 25.70 -0.06 4010 2
0
9432 (NTTYY) NTT 25.25 0.26 158 1.7
8058 (MTSUY) 三菱商事 22.64 -0.20 3532 2
0
6501 (HTHIY) 日立製作所 32.22 0.03 5027 3
9
9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.20 -0.35 56479 -
1
9984 (SFTBY) ソフトバンクG 55.86 0.21 17431 -94
4063 (SHECY) 信越化学工業 15.66 -0.01 4887 -1
9
8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 122.28 0.77 9539 5
3
8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.70 0.05 5123 27
8031 (MITSY) 三井物産 583.01 -6.29 4548
8
6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9361 267
4568 (DSNKY) 第一三共 21.42 0.07 3342
2
9433 (KDDIY) KDDI 17.40 -0.09 2715 0
7974 (NTDOY) 任天堂 16.70 0.00 10422 -1
3
8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.20 -0.55 5804 6
7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.11 -0.01 1566 12.
5
2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.59 0.07 5801 2
6
6902 (DNZOY) デンソー 13.68 -0.04 2134 -3.
5
4519 (CHGCY) 中外製薬 26.59 -0.12 8297 3
1
4661 (OLCLY) オリエンランド 18.52 -0.03 2889 -
9
8411 (MFG.N) みずほFG 7.42 -0.04 5788 74
6367 (DKILY) ダイキン工業 12.91 -0.07 20142 -1
3
4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.58 0.12 4862
2
7741 (HOCPY) HOYA 151.59 -1.75 23651 -4
6503 (MIELY) 三菱電機 59.22 -0.33 4620 1
2
6981 (MRAAY) 村田製作所 10.14 -0.09 3164
0
7751 (CAJPY) キヤノン 30.43 -0.02 4748
0
6273 (SMCAY) SMC 17.11 -0.09 53390 -190
7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 0.00 2128
3
6146 (DSCSY) ディスコ 30.40 0.30 47430 14
0
3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.32 0.10 2234 -3
8053 (SSUMY) 住友商事 34.91 -0.17 5447 3
2
6702 (FJTSY) 富士通 27.36 -0.19 4269 1
6
6201 (TYIDY) 豊田自動織機 114.58 2.98 17877 4
2
5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.80 -0.11 7115 -1
1
6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1677 36.
5
8002 (MARUY) 丸紅 278.55 -1.99 4346 1
5
6723 (RNECY) ルネサス 6.76 -0.06 2109 -
6
6954 (FANUY) ファナック 19.07 0.20 5951 2
6
8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.59 -0.52 3681 16
8801 (MTSFY) 三井不動産 34.10 0.10 1773 -
2
6301 (KMTUY) 小松製作所 31.87 0.03 4972
6
4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.84 -0.10 3383 -
9
6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 0.00 2028 -2
6
6857 (ATEYY) アドバンテスト 129.20 1.90 20158 -
2
4543 (TRUMY) テルモ 14.68 -0.14 2290 -1.
5
8591 (IX.N) オリックス 29.54 -0.13 4609 4
1
（時価総額上位50位、1ドル156.02円換算）《AN》
