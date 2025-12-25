*07:50JST 米国株式市場は続伸、雇用関連指標を好感

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（24日）

DEC24

Ｏ 50575（ドル建て）

Ｈ 50785

Ｌ 50275

Ｃ 50555 大証比+215（イブニング比+65）

Vol 1192



DEC24

Ｏ 50465（円建て）

Ｈ 50670

Ｌ 50170

Ｃ 50440 大証比+100（イブニング比-50）

Vol 6711

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（24日）

ADR市場では、対東証比較（ドル156.02円換算）で、トヨタ自動車＜7203＞、ソニーG<

6758>、ファーストリテ＜9983＞などが下落した。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値

比

7203 (TM.N) トヨタ自動車 216.73 -2.51 3381 2

8

8306 (MUFG.N) 三菱UFJFG 15.95 -0.16 2489 8

8035 (TOELY) 東京エレク 106.80 0.70 33326 10

6

6758 (SONY.N) ソニー 25.70 -0.06 4010 2

0

9432 (NTTYY) NTT 25.25 0.26 158 1.7

8058 (MTSUY) 三菱商事 22.64 -0.20 3532 2

0

6501 (HTHIY) 日立製作所 32.22 0.03 5027 3

9

9983 (FRCOY) ファーストリテ 36.20 -0.35 56479 -

1

9984 (SFTBY) ソフトバンクG 55.86 0.21 17431 -94

4063 (SHECY) 信越化学工業 15.66 -0.01 4887 -1

9

8001 (ITOCY) 伊藤忠商事 122.28 0.77 9539 5

3

8316 (SMFG.N) 三井住友FG 19.70 0.05 5123 27

8031 (MITSY) 三井物産 583.01 -6.29 4548

8

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 0.00 9361 267

4568 (DSNKY) 第一三共 21.42 0.07 3342

2

9433 (KDDIY) KDDI 17.40 -0.09 2715 0

7974 (NTDOY) 任天堂 16.70 0.00 10422 -1

3

8766 (TKOMY) 東京海上HD 37.20 -0.55 5804 6

7267 (HMC.N) 本田技研工業 30.11 -0.01 1566 12.

5

2914 (JAPAY) 日本たばこ産業 18.59 0.07 5801 2

6

6902 (DNZOY) デンソー 13.68 -0.04 2134 -3.

5

4519 (CHGCY) 中外製薬 26.59 -0.12 8297 3

1

4661 (OLCLY) オリエンランド 18.52 -0.03 2889 -

9

8411 (MFG.N) みずほFG 7.42 -0.04 5788 74

6367 (DKILY) ダイキン工業 12.91 -0.07 20142 -1

3

4502 (TAK.N) 武田薬品工業 15.58 0.12 4862

2

7741 (HOCPY) HOYA 151.59 -1.75 23651 -4

6503 (MIELY) 三菱電機 59.22 -0.33 4620 1

2

6981 (MRAAY) 村田製作所 10.14 -0.09 3164

0

7751 (CAJPY) キヤノン 30.43 -0.02 4748

0

6273 (SMCAY) SMC 17.11 -0.09 53390 -190

7182 (JPPTY) ゆうちょ銀行 13.64 0.00 2128

3

6146 (DSCSY) ディスコ 30.40 0.30 47430 14

0

3382 (SVNDY) セブン&アイ・HD 14.32 0.10 2234 -3

8053 (SSUMY) 住友商事 34.91 -0.17 5447 3

2

6702 (FJTSY) 富士通 27.36 -0.19 4269 1

6

6201 (TYIDY) 豊田自動織機 114.58 2.98 17877 4

2

5108 (BRDCY) ブリヂストン 22.80 -0.11 7115 -1

1

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 0.00 1677 36.

5

8002 (MARUY) 丸紅 278.55 -1.99 4346 1

5

6723 (RNECY) ルネサス 6.76 -0.06 2109 -

6

6954 (FANUY) ファナック 19.07 0.20 5951 2

6

8725 (MSADY) MS&ADインシHD 23.59 -0.52 3681 16

8801 (MTSFY) 三井不動産 34.10 0.10 1773 -

2

6301 (KMTUY) 小松製作所 31.87 0.03 4972

6

4901 (FUJIY) 富士フイルム 10.84 -0.10 3383 -

9

6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 0.00 2028 -2

6

6857 (ATEYY) アドバンテスト 129.20 1.90 20158 -

2

4543 (TRUMY) テルモ 14.68 -0.14 2290 -1.

5

8591 (IX.N) オリックス 29.54 -0.13 4609 4

1

（時価総額上位50位、1ドル156.02円換

算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

8601 (DSEEY) 大和証券G本社 9.21 1437 57.5 4.17

5020 (JXHLY) ENEOS 14.55 1135 36 3.28

6098 (RCRUY) リクルートHD 12.00 9361 267 2.94

8830 (SURYY) 住友不動産 26.00 8113 216 2.7

4

6178 (JPPHY) 日本郵政 10.75 1677 36.5 2.2

2

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（24日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比

（％）

9107 (KAIKY) 川崎汽船 12.20 1903 -248.5 -11.5

5

6752 (PCRHY) パナソニック 12.10 1888 -174.5 -8.4

6

2801 (KIKOY) キッコーマン 17.90 1396 -21 -1.4

8

6594 (NJDCY) 日本電産 3.25 2028 -26 -1.2

7

6869 (SSMXY) シスメックス 9.93 1549 -9 -0.5

8



「米国株式市場概況」（24日）

ＮＹＤＯＷ

終値：48731.16 前日比：288.75

始値：48424.71 高値：48771.32 安値：48386.59

年初来高値：48731.16 年初来安値：37645.59

前年最高値：45014.04 前年最安値：37266.67

Ｎａｓｄａｑ

終値：23613.31 前日比：51.46

始値：23555.95 高値：23621.72 安値：23527.97

年初来高値：23958.47 年初来安値：15267.91

前年最高値：20173.89 前年最安値：14510.30

Ｓ＆Ｐ５００

終値：6932.05 前日比：22.26

始値：6904.91 高値：6937.32 安値：6904.91

年初来高値：6932.05 年初来安値：4982.77

前年最高値：4783.35 前年最安値：3808.10

米30年国債 4.796％ 米10年国債 4.132％

米国株式市場は続伸。ダウ平均は288.75ドル高の48731.16ドル、ナスダックは51.47

ポイント高の23613.31で取引を終了した。

クリスマス休日を控えた調整で、寄り付き後、まちまち。その後、直近の週次新規

失業保険申請件数の結果を受け労働市場の悪化懸念が後退したほか、スポーツ用品

メーカー、ナイキ（NKE）などが支援し、相場は上昇した。短縮取引となる中、クリ

スマスラリー入りで終盤にかけて上げ幅を拡大。ダウ平均株価、S&P500種指数は過

去最高値を更新し、終了した。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇した一

方、エネルギーが下落。

スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）は同社の取締役を務める携帯端末アップル

（AAPL）の最高経営責任者（CEO）クック氏が同社株を300万ドル相当購入したこと

が当局への届け出で明らかになり、上昇。バイオのダイナバックス（DVAX）は、フ

ランスの製薬会社サノフィ（SAN FP）が22億ドル規模の同社買収を発表し、上昇。

半導体のインテル（INTC）は同業、エヌビディア（NVDA）が同社の製造技術「18A」

プロセスを利用した生産試験を中止したとの報道を嫌気し、下落した。エヌビディ

ア（NVDA）も小幅安。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は同社製2022年型「モ

デル3」の一部を対象に緊急時のドア解錠機能を焦点とした調査を安全当局が実施す

ることが明かになり、下落した。

短期金融市場は依然、連邦準備制度理事会（FRB）による来年2回の利下げを織り込

んでいる。

