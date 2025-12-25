関連記事
前日に動いた銘柄 part2 テクノホライゾン、誠建設、トーインなど
*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 テクノホライゾン、誠建設、トーインなど
銘柄名<コード24日終値⇒前日比
オークマ＜6103＞3580 -80
24日が売出株の受渡期日となっており。
MS&AD＜8725＞ 3665 -104
みずほ証券では中立判断を継続。
SGホールディングス＜9143＞ 1430 -39.5
特に材料観測されず需給要因が主導か。
サンリオ＜8136＞ 5005 -117
安値圏の中で高水準の買い残が戻りの重しに。
しまむら＜8227＞ 9952 -218
12月の月次動向をマイナス視。
TDK＜6762＞ 2200.5 -68.5
中国ウェイトの高さが上値の重しにも。
三井E&S＜7003＞ 5700 -170
23日は丸三証券の目標株価引き上げで強い動きに。
TOA＜6809＞ 1576 -48
24日は売出価格の受渡期日に。
SBI＜8473＞ 3377 -41
23日にかけてのSBI新生銀行の調整で。
テクノホライゾン＜6629＞ 1114 +127
フィジカルAI関連として関心が続く。
誠建設＜8995＞ 2657 +500
値幅取りの対象銘柄となっており。
トーイン＜7923＞ 1201 +181
企業支援総合研究所によるTOBを引き続き材料視。
津田駒＜6217＞ 548 +80
熱可塑性CFRP対応の部品製造ロボット開発を引き続き材料視。
日本フエルト＜3512＞ 830 +126
週初から動意づいているが材料特になし。
AIストーム＜3719＞ 278 +48
希薄化懸念の売り一巡感からリバウンド続く。
エス・サイエンス＜5721＞ 250 +25
スタンダードの低位株には短期資金の値幅取り商い集まる。
ヒーハイスト＜6433＞ 943 +143
フィジカルAI関連として注目続く。
アサカ理研＜5724＞ 2330 +180
2000円レベルでの底堅さを意識で。
DLE＜3686＞ 131 -24
短期的な過熱警戒感から利食い売り優勢。
売れるG＜9235＞ 729 +27
代表取締役社長CEO加藤公一レオ氏が役員報酬を年額60万円（月額5万円）に
減額。約4000万円を成長投資へ直結させると発表。
TORICO<7138> 474 +80
イーサリアム購入を前倒し。
Defコン<4833> 70 -10
3社連携でイーサリアムトレジャリー戦略を強化すると発表し23日人気化。
24日は反動安。
アシロ<7378> 1563 +47
英アセット・バリュー・インベスターズが買い増し。
イオレ<2334> 391 -28
23日大幅高の反動安。
メドレックス<4586> 111 +1
痙性麻痺治療薬「MRX-4TZT」の臨床第2相試験を開始。
グランディーズ<3261> 670 -71
23日まで2日連続ストップ安の売り地合いが継続。
アクセルスペース<402A> 515 +41
25日線を上回り先高期待高まる。
ネットスターズ<5590> 932 -43
200日線を上抜けず先高期待萎む。
アストロスケール<186A> 677 +27
欧州宇宙機関（ESA）から軌道上改修・アップグレードサービスの調査案件を受注。《CS》
スポンサードリンク