前日に動いた銘柄 part2　テクノホライゾン、誠建設、トーインなど

銘柄名<コード24日終値⇒前日比

オークマ＜6103＞3580 -80

24日が売出株の受渡期日となっており。

MS&AD＜8725＞ 3665 -104

みずほ証券では中立判断を継続。

SGホールディングス＜9143＞ 1430 -39.5

特に材料観測されず需給要因が主導か。

サンリオ＜8136＞ 5005 -117

安値圏の中で高水準の買い残が戻りの重しに。

しまむら＜8227＞ 9952 -218

12月の月次動向をマイナス視。

TDK＜6762＞ 2200.5 -68.5

中国ウェイトの高さが上値の重しにも。

三井E&S＜7003＞ 5700 -170

23日は丸三証券の目標株価引き上げで強い動きに。

TOA＜6809＞ 1576 -48

24日は売出価格の受渡期日に。

SBI＜8473＞ 3377 -41

23日にかけてのSBI新生銀行の調整で。

テクノホライゾン＜6629＞ 1114 +127

フィジカルAI関連として関心が続く。

誠建設＜8995＞ 2657 +500

値幅取りの対象銘柄となっており。

トーイン＜7923＞ 1201 +181

企業支援総合研究所によるTOBを引き続き材料視。

津田駒＜6217＞ 548 +80

熱可塑性CFRP対応の部品製造ロボット開発を引き続き材料視。

日本フエルト＜3512＞ 830 +126

週初から動意づいているが材料特になし。

AIストーム＜3719＞ 278 +48

希薄化懸念の売り一巡感からリバウンド続く。

エス・サイエンス＜5721＞ 250 +25

スタンダードの低位株には短期資金の値幅取り商い集まる。

ヒーハイスト＜6433＞ 943 +143

フィジカルAI関連として注目続く。

アサカ理研＜5724＞ 2330 +180

2000円レベルでの底堅さを意識で。

DLE＜3686＞ 131 -24

短期的な過熱警戒感から利食い売り優勢。

売れるG＜9235＞ 729 +27

代表取締役社長CEO加藤公一レオ氏が役員報酬を年額60万円（月額5万円）に

減額。約4000万円を成長投資へ直結させると発表。

TORICO<7138> 474 +80

イーサリアム購入を前倒し。

Defコン<4833> 70 -10

3社連携でイーサリアムトレジャリー戦略を強化すると発表し23日人気化。

24日は反動安。

アシロ<7378> 1563 +47

英アセット・バリュー・インベスターズが買い増し。

イオレ<2334> 391 -28

23日大幅高の反動安。

メドレックス<4586> 111 +1

痙性麻痺治療薬「MRX-4TZT」の臨床第2相試験を開始。

グランディーズ<3261> 670 -71

23日まで2日連続ストップ安の売り地合いが継続。

アクセルスペース<402A> 515 +41

25日線を上回り先高期待高まる。

ネットスターズ<5590> 932 -43

200日線を上抜けず先高期待萎む。

アストロスケール<186A> 677 +27

欧州宇宙機関（ESA）から軌道上改修・アップグレードサービスの調査案件を受注。《CS》