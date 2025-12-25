*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 西部ガスHD、VIS、GMOインターネットなど

銘柄名<コード>24日終値⇒前日比

サッポロHD＜2501＞ 8092 +285

不動産事業を米KKRなどに売却方針とNHK報道。

YEデジタル＜2354＞ 811 +60

第3四半期累計の営業利益が29.6％増。上期の19.3％減から増益に転じる。

ゆうちょ銀行＜7182＞ 2125 0

発行済株式数の0.6％上限の自社株買い発表。上値は重い。

CCIG＜7381＞ 788 +73

発行済株式数の9.74％上限の自社株買い発表。

サイフューズ＜4892＞ 588 +38

クラレ＜3405＞と業務資本提携。

VIS＜130A＞ 610 +100

核酸医薬品について特許出願し前日ストップ高。本日も買い人気継続。

GMOインターネット＜4784＞ 980 +150

節税対策売り一巡感による需給改善も期待で。

西部ガスHD＜9536＞ 2190 +251

株主優待制度の新設を材料視。

東邦亜鉛＜5707＞ 998 +90

24日は非鉄株上昇の流れも支援に。

KLab＜3656＞ 358 +32

23日にはAI音楽専門レーベル設立などとも伝わっている。

SCREEN＜7735＞ 14920 +1360

モルガン・スタンレーMUFG証券では目標株価を引き上げ。

ACCESS＜4813＞ 574 +60

中東地域でのネットワーク事業の契約締結を発表。

東洋エンジニアリング＜6330＞ 2729 +124

レアアース関連として再度高値奪回目指す動きに。

日本板硝子＜5202＞ 539 +41

ペロブスカイト太陽電池への展開に期待続く。

東邦チタニウム＜5727＞ 1353 +78

非鉄関連株上昇の流れは支援材料にも。

FPG＜7148＞ 1888 +114

22日急落からの反動高が続く形に。

野村マイクロ・サイエンス＜6254＞ 2921 +126

半導体関連株は底堅い動きが継続で。

住友金属鉱山＜5713＞ 6488 +439

銅や金価格の上昇で非鉄株が高い。

大平洋金属＜5541＞ 2165 +41

非鉄株の中心銘柄の一角として買いが優勢。

TOWA<6315> 2076 +85

SOX指数の堅調な動きなど半導体関連の支援に。

鎌倉新書<6184> 608 +23

不動産事業子会社設立と23日に発表。

キオクシアHD<285A> 10605 +653

23日の米国市場ではサンディスクも堅調な動きに。

レノバ<9519> 681 +27

メガソーラー規制強化策受けてあく抜け感も。

三菱マテリアル<5711> 3652 +122

非鉄市況の上昇を手掛かりに主力の非鉄大手が高い。

日鉄鉱業<1515> 2270 +88

銅関連株として関心高まる展開。《CS》